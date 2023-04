Стратегическо реми прати Сити на грандиозен полуфинал с Реал (ВИДЕО)

Първото по-интересно положение дойде след четвърт час. Сане се озова очи в очи с Едерсон, но направи огромен пропуск. В ответната атака Упамекано получи червен картон за нарушение срещу Холанд. Флагът на страничния съдия, който бе вдигнат с известно закъснение, спаси френския защитник и наказанието бе отменено.

Централният бранител отново сбърка в 35-ата минута. Удар на Гюндоган попадна в ръката на Умапекано и главният рефер посочи бялата точка. Холанд застана зад топката. Голмайсторът на Висшата лига шокира с изпълнение високо над целта. Малко преди почивката няколко играчи на баварците не съумяха да отбележат при едно от най-опасните положения през полувремето.

Erling Haaland had taken 18-straight penalties without missing...



He's missed his first in two years 😱 pic.twitter.com/UIF7GXtAff