21 септември 2025, 13:46 часа 472 прочитания 0 коментара
"Той е в най-добрата си форма, но може още повече!", каза капитанът на Ливърпул за един от най-силно представящите се играчи на тима

От началото на сезона един футболист блести непрестанно за Ливърпул, а това е Райън Гравенберх. През миналата кампания младият нидерландец се отличи като един от най-добрите халфове на света. Неговите представяния бяха ключови за успеха на мърсисайдци във Висшата лига. 23-годишният футболист спечели приза "Най-добър млад футболист на сезона" на Висшата лига. Неговата класа продължава да се показва и през новата футболна година, след като той започна да получава още повече свобода в игра.

Халфът си заслужи хвалбите на лидера на мърсисайдци

След поредния домакински успех за Ливърпул срещу Евертън капитанът на отбора Върджил ван Дайк изрази доколко е доволен от младия си сънародник. Той вярва, че Гравенберх се намира в най-добрата си форма и че може да покаже още по-силно ниво. Халфът се разписа за втори път от началото на сезона и се превърна в най-младият играч с гол и асистенция в дербито на Мърсисайд във Висшата лига. Това представяне на нидерландецът донесе пета поредна победа в лигата за шампиона.

Райън Гравенберх

"Не само този сезон, той играе така от началото на миналия сезон. Той е невероятен. Той е много важен за начина, по който играем“, започна ван Дайк.

"Виждате колко пъти се опитвам да го търся с пасове. Това е от полза за него, за мен и за отбора. Той е в невероятна форма. В най-добрата си форма е. Трябва да продължава. Все още е млад. Нивото на очакванията винаги ще бъде високо и това е, което той трябва да се опитва да достигне на всеки три или четири дни. Това е хубаво предизвикателство. През първия си сезон тук той почти не игра. Вижте, това е смесица от всичко: натрупване на увереност, прогрес и усъвършенстване като играч, игра на най-високо ниво и познаване на ролята ти в отбора", каза още ван Дайк за своя сънародник.

Доминик Собослай и Райън Гравенберх

Нидерландецът ще е сърцето на Ливърпул за много години напред

Гравенберх е сред най-важните футболисти на Ливърпул - неговата способност да печели топката и спокойно да я изнася в нападение, дори когато е под напрежение, дава свобода на халфовата линия и създава шансове за нападателите. Ако той продължи да се представя на това ниво, както правеше за толкова дълго време през миналата кампания, мърсисайдци могат да надминат постижението от миналия сезон и да спечелят още повече трофеи в новата ера, ръководена от Арне Слот.

Ростислав Димитров
