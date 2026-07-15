Иран отвърна на Тръмп и удари с дронове американска военна база в Йордания

Иранските власти заявиха, че са започнали седма вълна от удари с дронове срещу американска военна база в Йордания, съобщава Анадолската агенция. В изявление, разпространено от информационната агенция Tasnim, иранската армия заяви, че атаката е била насочена към позиции на изтребители F-18, жилищни сгради и голям хангар за оборудване, използван от американските сили във военновъздушната база Азрак. Още: САЩ с нови въздушни удари, подновяват и морската блокада на Иран (ВИДЕО)

Армията заяви, че операцията е част от продължаващата ѝ кампания срещу американски военни бази и съоръжения в региона.

Вълна от дронове

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Тя заяви, че последният удар е последвал шест предишни кръга атаки с дронове, предприети в отговор на нарушения на прекратяването на огъня от САЩ и атаки срещу иранска територия.

Армията обеща да продължи операциите, заявявайки, че всяка атака срещу земята, водите или въздушното пространство на Иран ще предизвика отговор.

Припомняме, че съобщението дойде, след Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви пореден кръг от удари срещу Иран, насочени към деградиране на капацитета, използван за атакуване на търговско корабоплаване в Ормузкия проток.

Централното командване също така заяви, че американските сили са възобновили морската блокада на иранските пристанища и крайбрежни райони. Напрежението между САЩ и Иран ескалира през последните дни заради Ормузкия проток, като двете страни си разменят атаки въпреки посредничения от Пакистан меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на конфликта им и постигане на трайно мирно споразумение.

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