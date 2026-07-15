Цената на петрола затвърди тенденция след нови удари на САЩ срещу Иран, анализатори с лоша прогноза

За трети пореден ден тази седмица цените на петрола отбелязаха ръст при колебания на пазара в сряда, 15 юли, след като американските сили проведоха поредна серия от удари срещу Иран, а Вашингтон възстанови и морската блокада на иранските пристанища в близост до Ормузкия проток. Фючърсите за септември на международния бенчмарк „Брент“, който е и референтен за Европа, отбелязаха ръст от 0,64% до 85,37 долара за барел. Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) с доставка през август се повишиха с 0,38% до 79,72 долара за барел.

Ударите на САЩ срещу Иран и новата блокада

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи късно във вторник, че е провело поредна вълна от удари срещу Иран, насочени срещу десетки военни обекти в близост до Ормузкия проток и по иранското крайбрежие в рамките на седемчасова операция.

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Атаките, в които участваха изтребители, дронове и военноморски кораби, засегнаха ракетни съоръжения и обекти за дронове на Ислямската република, военноморски обекти и системи за брегова отбрана. Целта на Щатите - да се намали още повече способността на Техеран да заплашва търговското корабоплаване, съгласно изявлението на CENTCOM.

Снимка: Getty Images

Операцията започна, след като по-рано през деня американските сили възобновиха морската блокада срещу кораби, пътуващи към и от ирански пристанища. Това се случи като отговор на нестихващите ирански нападения по търговския кораби в Ормузкия проток през последните дни.

В последващо изявление в социалните мрежи командирът на Централното командване Брад Купър заяви, че Иран „умишлено“ е нацелил цивилни и е атакувал седем търговски кораба през изминалата седмица, в резултат на което около дузина членове на екипажите са загинали, изчезнали или ранени.

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Цената може да скочи отново над 100 долара за барел?

„Последната ескалация показва колко преждевременни са били очакванията за бързо отваряне на пролива“, заяви Саул Кавоник, старши енергиен анализатор в Mst Marquee.

„Военните действия и възобновената блокада отново насочиха конфликта към ескалация“, добави той пред CNBC. „Цената на петрола може да достигне отново 100 долара (за барел - бел. ред.), ако настоящата интензивност на военните действия се запази в продължение на няколко седмици, или дори да се повиши още повече, ако регионалната петролна инфраструктура стане мишена".

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