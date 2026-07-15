Ударите на САЩ и Иран: Кой с какво "осакати" противника (ВИДЕО)

САЩ са успели да уцелят кула за контрол на морско корабоплаване в иранския пристанищен град Чабахар. Градът е стратегически ирански актив - той дава на Иран директен достъп до Индийския океан, без да преминава през Персийския залив. Това е и центърът на подкрепяния от Индия коридор Чабахар, свързващ Иран с Афганистан и Централна Азия, заобикаляйки изцяло Пакистан, уточнява турският информационен проект Clash Report.
Ударът в Чабахар е директен минус за способността на Иран да търгува и да действа извън Ормузкия проток:
US strikes hit a civilian maritime control tower in Chabahar, southern Iran.— Clash Report (@clashreport) July 15, 2026
Chabahar is strategically critical for Iran.
It's the country's only deep-water port outside the Strait of Hormuz, giving Iran direct access to the Indian Ocean without passing through the Gulf.… pic.twitter.com/NYNoy0azAI
Отделно, Централното военно командване публикува видеокадри от американските въздушни удари срещу Иран от тази нощ - Още: "Докато не кажа, че е достатъчно": Тръмп коментира ударите по Иран
CENTCOM releases footage of its overnight strikes on Iran. pic.twitter.com/CjaCAn2OE2— Clash Report (@clashreport) July 15, 2026
Иранско военно "постижение"
Междувременно, ирански далекобоен дрон-камикадзе клас "Шахед" удари складова база на Kuwait and Gulf Link Transport (KGL), цивилна логистична компания с дългогодишни договори с Пентагона, разположена в промишлената зона "Мина Абдула" южно от Кувейт Сити. Ударът е от изминалата нощ и има видеокадри, които показват как дронът се забива в склада, но там вече има пожар - неясно от какво.
WATCH: An Iranian Shahed-136 drone strikes an oil storage facility in Kuwait. pic.twitter.com/5hfyDIleHV— Clash Report (@clashreport) July 15, 2026
Иранската версия за удара е, че е поразен "главният център за логистика и поддръжка на американската армия в Западна Азия". Но KGL не е военна база, а търговско дружество на територията на Кувейт - компанията е сред основните снабдители например с храна на американската армия в Близкия изток от десетилетия. През 2018 г. Агенцията за отбранителна логистика (DLA) ѝ възложи договор за до 1,38 млрд. долара да доставя храна на над 20 000 американски военнослужещи в Кувейт, Ирак и Йордания, посочва изданието Frontline Monitor. А в базата "Кемп Ариджан" е логистичният гръбнак на Централното командване на САЩ – предна щабквартира на Сухопътното командване на САЩ (ARCENT) и струпна бойна техника, достатъчна да въоръжи цяла дивизия.
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