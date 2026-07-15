Месеци или години: Тръмп не знае как да завърши войната с Иран

Конфликт, който ще продължи месеци или години – без план за прекратяването му. Тръмп е въвлечен в продължителна война с Иран и засега няма представа как да я прекрати, смятат анализаторите от водещите западни медии. Доналд Тръмп информира Конгреса за възобновяването на мащабна военна кампания срещу Иран, наложи отново морска блокада на иранските пристанища и заплаши с удари по гражданската инфраструктура. Ето какви са основните оценки и прогнози на анализаторите от западната преса.

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Politico съобщава, че страните в момента не показват желание за преговори, а арабските посреднически усилия са стигнали до задънена улица. Белият дом преминава към стратегия на постоянен силен натиск върху Иран без ясна крайна дата. Анализаторите смятат, че Вашингтон се надява постепенно да отслаби способността на Техеран да се намесва в корабоплаването, вместо да постигне бързо решение.

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CNN: Иран е готов за дълга битка

CNN смята, че Техеран вече се готви за дълга конфронтация. Според анализатори по морска сигурност Иран отново активира своя „сенчест флот“, използвайки фиктивни компании, изключвайки транспондери и продължавайки да търси начини за износ на петрол, заобикаляйки ограниченията на САЩ. Експертите отбелязват, че Иран успешно използва подобни схеми в продължение на много години, което означава, че дори мащабна морска блокада е малко вероятно да спре напълно износа на петрол.

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FT: Тръмп няма ясен път към победата

Британският вестник Financial Times смята, че Белият дом се е озовал в капан на собствената си стратегия. След като отхвърли прекратяването на огъня, Тръмп отново разчита на военна сила, но все още не е обяснил какъв резултат се надява да постигне или как да избегне продължителна война, която би могла да му навреди в навечерието на изборите. Според експерти, интервюирани от FT, конфликтът рискува да се проточи с месеци или дори години, а покачващите се цени на петрола биха могли да се превърнат в много по-голям проблем за Тръмп от самата война.

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AP: Дори нова сделка няма да реши основните проблеми

Associated Press посочва, че дори САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори, това не означава, че кризата е приключила. Най-належащите въпроси – ракетната програма на Иран, подкрепата за съюзническите въоръжени групировки и конфликтът за Ливан – дори не са в дневния ред на бъдещите преговори. Изданието предупреждава, че точно тези въпроси биха могли бързо да провалят всякакви нови споразумения.

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