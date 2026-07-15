Не само Ормузкия проток: Иран заплаши да блокира още важни морски пътища

Иран днес заплаши да прекъсне още регионални пътища за износ на енергийни ресурси, след като САЩ възобновиха морската блокада на иранските пристанища и двете страни си нанесоха взаимно нови удари. Заплахата се отнася, например, за протока Баб ел Мандеб, който осигурява достъп до Червено море от Аденския залив.

Вашингтон "трябва да се подготви за затварянето на всички останали експортни коридори, от които се възползват САЩ и техните съюзници", заявиха от Иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР), цитирани от Ройтерс.

От КГИР заявиха още, че са нанесли удари по американски военни обекти, включително в Бахрейн, Кувейт и Йордания, след като "вероломната американска армия изпрати своите морски пирати в Индийския океан, уж за да контролира Ормузкия проток".

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"Регионалният износ на енергия или се споделя от всички, или се отказва на всички", казаха от КГИР.

Американските въоръжени сили съобщиха късно вчера, че са нанесли удари по десетки военни цели в близост до Ормузкия проток и по иранските крайбрежни райони в рамките на серия от атаки, продължила седем часа. Ударите, които според американските военни са били възобновени днес, имаха за цел "да продължат да отслабват иранските възможности, използвани за нападения срещу търговски кораби в Ормузкия проток".

КГИР заяви днес, че Ормузкият проток ще остане затворен докато не настъпи това, което Техеран описа като "края на американските злини".

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