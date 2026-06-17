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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 17.06.2026

17 юни 2026, 9:18 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 17.06.2026

Феновете на спорта със сигурност ще останат доволни от телевизионната програма за днес. Денят е изпълнен с множество събития, които ще бъдат предавани пряко. Привържениците на футбола ще могат да се насладят на два мача от Световното първенство. Волейболните фенове пък ще могат да гледат двубоя от Лигата на нациите при жените между България и Полша. Също така продължават и тенис турнирите в Хале и Лондон.

Какво може да гледате по телевизията днес:

11:05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, първи етап, жени, Евроспорт 1

12:30 Тенис: АТР в Хале, МАХ Спорт 3

13:00 Волейбол: България – Полша, жени, МАХ One

13.30 Тенис: АТР в Лондон, МАХ Спорт 1

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14:30 Колоездене: Обиколка на Словения, първи етап, мъже, Евроспорт 1

16:00 Волейбол: Франция – Бразилия, жени, МАХ Спорт 2

16:45 Колоездене: Обиколка на Швейцария, първи етап, мъже, Евроспорт 1

20:00 Футбол: Португалия – ДР Конго, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

20:30 Фехтовка: Европейско първенство в Антони, Евроспорт 2

21:00 Баскетбол: Барселона – Тенерифе, Лига Ендеса, Нова спорт

23:00 Футбол: Англия – Хърватия, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

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Национален отбор по волейбол жени ATP Хале Световно първенство по футбол 2026 Лига на нациите по волейбол
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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