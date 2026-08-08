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Трансферна бомба на "Анфийлд": Ливърпул взима капитан на Барселона

08 август 2026, 13:22 часа 1048 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трансферна бомба на "Анфийлд": Ливърпул взима капитан на Барселона

Ливърпул е на крачка от изненадващ трансферен удар само две седмици преди началото на новия сезон във Висшата лига. "Червените" са постигнали принципна договорка с Барселона за привличането на Роналд Араухо под наем, съобщават водещи английски медии и трансферният експерт Фабрицио Романо. Уругвайският национал трябва да премине медицински прегледи, преди сделката да бъде финализирана и обявена официално.

Роналд Араухо се насочва към Ливърпул

Ливърпул е договорил сезонен наем на 27-годишния централен защитник, като спортният директор на Барселона Деко е одобрил операцията. Според The Times Араухо ще премине медицински прегледи, а в споразумението може да бъде включена опция за окончателното му закупуване. Други източници обаче твърдят, че подобна клауза няма да има, поради което окончателните параметри предстои да бъдат изяснени.

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Роналд Араухо

Уругваецът изгуби статута си на недосегаем титуляр в Барселона, където Ханзи Флик разполага и с други варианти в центъра на отбраната. Араухо може да играе и като десен бек, което го превръща в ценна опция за новия мениджър на Ливърпул Андони Ираола. Мърсисайдци имаха спешна нужда от опитен защитник след напускането на Ибрахима Конате и травмите на Джо Гомес, Джовани Леони и новото попълнение Жереми Жаке. Върджил ван Дайк също получи по-дълга почивка след участието си на Световното първенство.

Ливърпул не се отказва и от Баркола

Араухо може да не бъде последното голямо име, пристигнало на "Анфийлд" това лято. Ливърпул води разговори с Пари Сен Жермен за Брадли Баркола, който е набелязан за нов лидер на атаката след раздялата с Мохамед Салах. Според Sky Sports между двата клуба все още има сериозно разминаване. ПСЖ оценява 23-годишното крило на около 145 милиона паунда и предпочита да го задържи. Появиха се и информации за постигната договорка на стойност 128 милиона евро, но те не са потвърдени от водещите източници.

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Барселона Ливърпул Роналд Араухо
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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