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6 дрона са засечени над германска военна база за производство на Patriot

08 август 2026, 13:12 часа 940 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
6 дрона са засечени над германска военна база за производство на Patriot

6 неидентифицирани дрона са забелязани да летят над военен обект в град Мехерних в Германия, съобщава Tagesschau.

Инцидентът е станал през нощта на 7 август, когато 6 неидентифицирани дрона са засечени над един от ключовите обекти на Бундесвера. Това е голям логистичен център, където се съхранява военно оборудване и резервни части за различни оръжейни системи. В подземно съоръжение, на 130 метра под земята, се намира силно охраняемо складово пространство. С площ от 30 000 квадратни метра, то съхранява оборудване и резервни части за военната техника на въоръжените сили на Германия. То е един от центровете на логистиката на германските въоръжени сили.

И това не е всичко - тук работят и специалистите, отговорни за поддръжката и ремонта на системата за противовъздушна отбрана "Patriot". Съоръжението, известно сред военните като ''Корабостроителница Patriot'', вероятно е единственото по рода си в Европа.

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''Инцидентът е предизвикал особено безпокойство сред службите за сигурност“, отбелязва германската телевизия, предаде Фокус.

Според медийни съобщения подобни случаи не са първите, регистрирани в Германия, като неидентифицирани летателни апарати вече бяха забелязани миналата година над военноморски бази и съоръжения, където се обучават украински военни.

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Наскоро близо до украински транспортен самолет на летище Лайпциг бе открит дрон с експлозиви. Службите за сигурност не изключват зад подобни инциденти да стоят руски структури или вербувани изпълнители, като според експерти тези действия може да са част от събирането на разузнавателна информация и подготовка за евентуален саботаж.

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Германия дронове
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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