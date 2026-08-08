Извинението не мина: УЕФА остави в сила бойкота срещу ФИФА

Опитът на ФИФА да потуши най-сериозната управленска криза в световния футбол през последните години не даде желания резултат. Въпреки оттеглянето на спорния инвестиционен проект и признанието за допуснати "грешки", УЕФА отказва да възстанови доверието си в Джани Инфантино. От европейската централа потвърдиха, че заплахата за бойкот на турнирите на ФИФА остава в сила, защото поставените от нея условия не са изпълнени.

УЕФА иска още гаранции от ФИФА

Ръководството на световната централа проведе извънредна среща в Рабат в опит да намери изход от кризата. ФИФА поднесе извинение на своите 211 национални асоциации за начина, по който беше представено предложението за създаване на FIFA Forward Enterprise.

Планът предвиждаше частни инвеститори да получат миноритарен дял в дружество, управляващо част от търговските права върху световните първенства и останалите състезания на организацията. Според разпространените информации идеята беше чрез продажбата на 20% да бъдат привлечени около 4,2 милиарда долара при обща оценка от приблизително 20 милиарда.

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След силния отпор Инфантино се отказа от проекта, а ФИФА обеща да преразгледа вътрешния процес, довел до неговото създаване. Това обаче не е достатъчно за УЕФА. Европейската централа смята, че основният проблем не е само в конкретното предложение, а в липсата на прозрачност и предварителни консултации. От УЕФА искат ясни гаранции, че подобни решения няма отново да бъдат подготвяни едностранно и без участието на останалите футболни конфедерации.

Ако не бъде постигнато споразумение, европейските национални отбори могат да започнат да се оттеглят от турнири на ФИФА. Първият сериозен тест се очаква още през септември при Световното първенство за жени до 20 години в Полша.

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