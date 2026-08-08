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И футболистите се включиха във войната: Икона на Англия подкрепи бойкота на ФИФА

08 август 2026, 11:31 часа 992 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
И футболистите се включиха във войната: Икона на Англия подкрепи бойкота на ФИФА

Конфликтът между УЕФА и ФИФА вече излезе извън кабинетите на футболните ръководители и достигна до самите играчи. Английската националка и футболна икона на страната Луси Бронз подкрепи позицията на европейската централа и обяви, че евентуален бойкот на турнирите под егидата на ФИФА може да бъде необходим за защита на бъдещето на футбола. Думите ѝ идват на фона на продължаващата криза около президента Джани Инфантино.

Луси Бронз се противопостави на ФИФА

Бронз, която е сред най-разпознаваемите и успешни футболистки на своето поколение, заяви, че големите звезди имат отговорност да защитават ценностите на спорта. Според нея краткосрочните последици от подобно решение трябва да бъдат поставени на втори план, ако крайната цел е футболът да се развива по прозрачен и устойчив начин.

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"Ние сме в позиция, в която можем да окажем влияние. Трябва да мислим за доброто на играта и за следващото поколение", коментира английската националка.

Напрежението между двете централи избухна заради плана на Инфантино за привличане на частни инвеститори в ново търговско дружество, което да управлява част от правата и приходите от световните първенства и останалите турнири на ФИФА. Предложението беше изготвено без достатъчно предварителни консултации, което предизвика остра реакция от УЕФА и редица национални федерации.

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Европейската централа заплаши да бойкотира състезанията на ФИФА, ако не получи конкретни гаранции за бъдещото управление на организацията. Първото сериозно изпитание може да бъде Световното първенство за жени до 20 години в Полша, което трябва да се проведе през септември.

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ФИФА
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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