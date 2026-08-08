Опит за удар по критична инфраструктура? Първи реакции след взривилия се на наша територия дрон

Свидетели ли сме на опит за удар по критична инфраструктура? Този въпрос поставя Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" по повод инцидента с нахлул в българското въздушно пространство и разбил се на наша територия дрон.

"Дрон е навлязъл от посока Румъния и се е взривил на около 100 м навътре в българска територия, близо до границата. Няма данни за пострадали или щети. Инцидентът е станал на около 1 км от КС „Кардам“. Стратегически обект от трансграничната газопреносна инфраструктура между България и Румъния", припомня Рибарски.

Той уточнява, че засега няма доказателства, че компресорната станция е била цел.

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"Предстои да бъдат установени произходът, траекторията и предназначението на дрона. Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор: случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура?", попита той.

"Радев знаеше само, че не е играчка"

Маргарита Махаева от "Възраждане" пък разкритикува оскъдната информация, изнесена от българските власти.

"Тази сутрин в българското въздушно пространство е навлязъл дрон, който се е взривил на 100 метра навътре от българската граница, от посока Румъния. Това е станало в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния - на 200 метра от мястото на взрива, на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Единственото, което премиерът каза е, че дронът не е детски и не е могъл да бъде засечен, защото е летял ниско. Предстои да разберем кой ни го е изпратил и защо", написа тя.

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"Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор"

"Тази сутрин дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от посока Румъния и се е взривил на българска територия. Инцидентът е в непосредствена близост до бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и недалеч от компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Все още не се знае произходът на дрона. Критично важно е разследването да го установи максимално бързо. Но мястото и моментът трудно могат да бъдат разглеждани извън по-голямата картина", написа от своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Той уточни, че Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона.

"И предупрежденията вече са налице. Само преди дни The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на нови оценки на американското разузнаване, че Владимир Путин може да опита да тества решимостта на НАТО чрез ограничени действия срещу държава от Алианса – от кибератака до други форми на ограничена агресия. Дни по-рано Германия стана обект на това, което властите вече определят като хибридна атака от „чужди сили“: дрон с експлозив и детонатор достигна стратегическото летище Лайпциг/Хале и бе открит до украински транспортни самолети. Федералната прокуратура определи случая като тежко нападение срещу германската транспортна и логистична инфраструктура и възложи разследването на Федералната криминална служба на Германия. А според американска разузнавателна оценка, цитирана днес от Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство", написа още Мирчев.

"Затова днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО. Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване: сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната. Това не е демонстрация на сила. По-скоро би било знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле – към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия. Отговорът не трябва да бъде страх. Трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона", коментира Мирчев.