Арсенал краде капитана на лондонския си кръвен враг

Арсенал стана шампион на Англия за пръв път от 2004 г. насам и сега иска да се подсили още повече, за да може да преследва повече от един трофей на сезон. "Артилеристите" вече официализараха няколко нови попълнения, но явно не са приключили. Те искат да подсилят още повече защитата си, като в момента проявяван интерес към капитана на вечния си лондонски съперник Тотнъм Кристиан Ромеро.

Арсенал има интерес към Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро почти със сигурност ще напусне Тотнъм, като "шпорите" вече имат две нови попълнения на позицията на централния защитник. Към момента най-големият фаворит за неговия подпис е Атлетико Мадрид, а Интер и Барселона също имат интерес. Според: "Атлетик", съвсем неочаквано, интерес към аржентинеца има и от страна на Арсенал. "Топчиите" и "шпорите" са най-големите си съперници, като и двата клуба са базирани в Северен Лондон.

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Арсенал търси нов централен защитник

Причината Арсенал да си търси нов централен защитник е контузията на Улиам Салиба, която французинът получи по време на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Интер се беше договорил с Тотнъм за 34 милиона евро, но не успя да постигне споразумение със самия Ромеро. В момента Атлетико Мадрид преговаря с "шпорите". Ясно е, че Тотнъм не би искал да продава на големия си съперник, но Кристиан Ромеро също може да повлияе на евентуална сделка. И все пак, Арсенал има резервен вариант - Езри Конса от Астън Вила.

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