Ман Юнайтед, Арсенал и още грандове следят атрактивен нападател

Английските гиганти Манчестър Юнайтед и Арсенал, заедно с италианския гранд Милан и португалския Порто няблюдават бразилския нападател на Шахтьор Донецк Кауа Елиаш. Той е само на 20 години, но вече прави голямо впечатление с екипа на украинския отбор. В последната контрола на Шахтьор той отбеляза перфектен хеттрик. Тогава отборът от Донецк победи с разгромен резултат 5:1 тима на Кудривка в Лвов.

Кауа Елиаш е универсален нападател

Именно на този мач са присъствали представители на Манчестър Юнайтед, Арсенал, Милан и Порто, за да следят изявите на острието. Цената, която от Шахтьор са поставили на Кауа Елиаш е около 30 милиона паунда. Очакванията са съвсем скоро големите отбори да започнат да пращат оферти за бившия младежки национал на Бразилия. Самият Елиаш показва много обещаваща игра, която напомня на завършен централен нападател, като перфектният му хеттрик в контролата е доказателство именно за това. Той отбеляза гол с десния, с левия си крак и с глава.

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Арсенал е крачка пред всички

Скаутите на Манчестър Юнайтед и Арсенал дават много добри оценки на 20-годишния нападател. "Артилеристите" се нуждаят от варианти на върха на атаката, като мениджърът Микел Артета търси точния профил, който да пасне на стила на игра на "топчиите". За момента именно Арсенал е една крачка пред конкурентите си за подписа на Кауа Елиаш. Лондончани следят бразилеца от седмици, а именно хеттрикът е доказал на представителите на клуба, че си струва да го привлекат.

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