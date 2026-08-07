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Манчестър Сити си върна световен шампион за заместник на рекордна продажба

07 август 2026, 22:04 часа 1572 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Манчестър Сити си върна световен шампион за заместник на рекордна продажба

Манчестър Сити е постигнал споразумение с Олимпик Марсилия за трансфера на аржентинския вратар и световен шампион с "гаучосите" от 2022 година - Херонимо Рули. Сделката все още не е обявена официално от двата клуба, но според последните информации 34-годишният страж е получил разрешение да премине медицинските прегледи и да финализира преминаването си на "Етихад".

Манчестър Сити договори Херонимо Рули

Очаква се английският клуб да плати около 3,5 милиона евро за Рули. Подготвеният договор е за два сезона - до лятото на 2028 година, като в него ще бъде включена възможност за удължаване с още 12 месеца. Аржентинецът ще бъде привлечен за пряк конкурент и опитна алтернатива на Джанлуиджи Донарума.

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Херонимо Рули

"Гражданите" намериха заместника на продадения за 40 млн. паунда Джеймс Трафърд

Място във вратарската група на Манчестър Сити се освободи след продажбата на Джеймс Трафърд на Лийдс. 23-годишният английски национал подписа петгодишен договор, а първоначалната трансферна сума е около 40 милиона паунда - клубен рекорд за йоркширци.

Рули вече е бил част от Ман Сити

Любопитното е, че това няма да бъде първият престой на Рули в Манчестър Сити. Английският клуб придоби правата му още през 2016 година, но той веднага беше преотстъпен на Реал Сосиедад и не записа официален мач за "гражданите", преди да напусне окончателно.

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През сезон 2025/26 Рули записа 38 участия за Олимпик Марсилия във всички турнири. В Лига 1 той изигра 29 двубоя и запази осем "сухи мрежи". Договорът му с френския клуб беше до лятото на 2027 година.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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