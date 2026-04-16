16 април 2026, 17:26 часа
Тъжна вест! Почина бивш вратар на Арсенал и Ливърпул

Футболният свят бе разтърсен от трагична новина, която хвърли в скръб фенове из цяла Европа. Бившият вратар на Арсенал и Ливърпул Алекс Манингер е загинал едва на 48-годишна възраст при тежък пътен инцидент, съобщиха от местната медия Salzburg ORF. Новината бързо обиколи медиите и предизвика вълна от съболезнования към близките му, като мнозина го запомниха не само като качествен вратар, но и като уважавана фигура в съблекалнята и извън терена.

Трагедията се е разиграла в родния му град Залцбург, където според информация на "Daily Mail"  автомобилът му е бил ударен при преминаване през железопътен прелез. Ударът е бил изключително силен, като превозното средство е било повлечено от композицията. Екипите на спешна помощ са пристигнали бързо и са започнали реанимационни действия на място, но въпреки усилията им животът на бившия футболист не е могъл да бъде спасен.

Манингер остава в историята като първия австрийски играч, който успява да се наложи във Висшата лига. Той подписва с Арсенал през 1997 година и още в началото на престоя си печели шампионската титла и ФА Къп с лондонския клуб. Кариерата му преминава през редица европейски отбори, като в Италия защитава цветовете на Сиена, Торино и Ювентус. В по-късен етап се завръща в Англия, където става част и от състава на Ливърпул.

С кончината му футболът губи една от знаковите фигури за своето време - играч, който си проправи път към голямата футболна сцена и остави следа в някои от най-големите клубове в Европа.

Жанина Колева
