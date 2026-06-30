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Държавната дума: Свиквайте с недостига на бензин, той вече няма да е достъпен като преди

30 юни 2026, 22:48 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Държавната дума: Свиквайте с недостига на бензин, той вече няма да е достъпен като преди

Руснаците не трябва да очакват, че бензинът отново ще стане толкова достъпен, колкото беше преди. Това заяви в прав текст заместник-председателят на Комисията по икономическа политика на Държавната дума Станислав Наумов в интервю за RTVI.

Той призова гражданите да се откажат от илюзиите си, че нещата някога ще се върнат както преди и да се приспособят към новата реалност. 

"Неограниченото предлагане на гориво за частни автомобили, каквото съществуваше, откакто в страната беше внесен първият чуждестранен автомобил, вероятно никога повече няма да се повтори", беше откровен руският депутат. 

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"В тази ситуация обществото трябва по някакъв начин да реагира и да разбере, че понякога е необходимо саморегулиране на потреблението", каза депутатът.

Той добави и, че не само бензинът вече няма да се предлага в неограничени количества, но трябва да се свикне и с мисълта, че той ще е много по-скъп.

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"Няма да е както преди", подчерта Наумов.

Цената на бензина в Русия вече надмина 100 рубли за литър.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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