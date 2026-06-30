Броят на жертвите от земетресенията във Венецуела продължава да расте (ВИДЕО)

Броят на загиналите при двете силни земетресения, разтърсили Венецуела на 24 юни, нарасна на 1943, съобщи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от "Франс прес". Над 10 500 души са ранени, а повече от 15 000 са засегнати от бедствието, заяви Родригес, който е брат на временния президент Делси Родригес. Той добави, че от началото на спасителните операции са били извадени живи общо 6461 души. Сред спасените е и двегодишно дете, извадено изпод развалините днес.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Около 13 500 души са успели сами да се евакуират или са били изведени с помощта на други хора в Ла Гуайра, който е най-тежко пострадалият район по време на двете земетресения. "Общо 19 861 души са спасили живота си в Ла Гуайра", добави председателят на Националното събрание.