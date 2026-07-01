Скандал в Украйна: Мобилизираха самотен баща в Кривой рог (ВИДЕО)

В Кривой Рог самотен баща е бил мобилизиран в украинската армия, докато неговата 5-годишна дъщеря била на детска градина. Майката не се е грижила за отглеждането на момиченцето от години. Бащата е бил нейният единствен настойник. Той подал два пъти заявление за отлагане на мобилизацията, но тя е отхвърлена и двата пъти.

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След като беше задържан от мобилизационните власти, директорката на детската градина отвела малкото момиче до пункта за набиране на военни, надявайки се да осигури освобождаването на баща й, но без успех. 5-годишната прекарала нощта в дома на директорката.

💔 In Kryvyi Rih, a single father was mobilized while his 5-year-old daughter was at kindergarten



The mother has not been involved in raising the girl for years. The father was her sole caregiver. He applied twice for a deferment from mobilization but was denied both times.… pic.twitter.com/WeUI6vGRaQ — NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2026

Сега, началникът на Территориалния център за набиране в Кривой Рог е спешно призован във Върховната рада утре в 13:00 ч., за да обясни какво се е случило. Случаят предизвика силен обществен отзвук и възмущение в цяла Украйна.

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