Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Скандал в Украйна: Мобилизираха самотен баща в Кривой рог (ВИДЕО)

01 юли 2026, 0:35 часа 525 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Скандал в Украйна: Мобилизираха самотен баща в Кривой рог (ВИДЕО)

В Кривой Рог самотен баща е бил мобилизиран в украинската армия, докато неговата 5-годишна дъщеря била на детска градина. Майката не се е грижила за отглеждането на момиченцето от години. Бащата е бил нейният единствен настойник. Той подал два пъти заявление за отлагане на мобилизацията, но тя е отхвърлена и двата пъти.

Още: Путин явно е решил да срине родния град на Зеленски: Ударена е жп инфраструктура в Кривой Рог (ВИДЕО)

След като беше задържан от мобилизационните власти, директорката на детската градина отвела малкото момиче до пункта за набиране на военни, надявайки се да осигури освобождаването на баща й, но без успех. 5-годишната прекарала нощта в дома на директорката.

Сега, началникът на Территориалния център за набиране в Кривой Рог е спешно призован във Върховната рада утре в 13:00 ч., за да обясни какво се е случило.  Случаят предизвика силен обществен отзвук и възмущение в цяла Украйна.

Още: Русия се прицели в родилен дом: Жертви и ранени в Одеса и родния град на Зеленски. Украйна отвърна с ракети "Фламинго" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна украински деца Кривой рог мобилизация Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес