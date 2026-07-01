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Световно по футбол НА ЖИВО: Франция 2:0 Швеция, "петлите" са твърде силни!

01 юли 2026, 1:14 часа 2488 прочитания 0 коментара

Големият фаворит за световната титла Франция излиза тази нощ срещу отбора на Швеция в среща от 1/16-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Мачът ще се изиграе на стадион "Мидоуландс" в Ийст Рутерфорд, като е с начален час 00:00. Можете да проследите мача Франция - Швеция НА ЖИВО в Actualno.com.

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ ФРАНЦИЯ - СЕНЕГАЛ

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

Франция: 16. Майк Менян – 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин – 14. Адриен Рабио, 8. Орелиен Чуамени – 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 12. Брадли Баркола – 10. Килиан Мбапе (К)

Швеция: 1. Якоб Зетерстрьом - 2. Густаф Лагербилке, 3. Виктор Линдельоф (К), 5. Габриел Гудмундсон, 8. Даниел Свенсон, 24. Елиот Строуд - 18. Ясин Аяри, 7. Лукас Бергвал, 11. Антъни Еланга - 17. Виктор Гьокереш, 9. Александър Исак

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ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ

Първите 15-на минути започнаха опознавателно за двата тима. В 19-ата минута се откри и първата голова ситуация. Брадли Баркола проби от средата на терена чак до наказателното поле на съперника, преодолявайки няколко играчи на Швеция, а накрая нанесе и удар, но не намери целта. Само минута по-късно Килиан Мбапе се отскубна зад отбраната на Швеция след извеждащ пас и вкара гол, но попадението бе отменено заради засада.

Килиан Мбапе

В 30-ата минута Адриен Рабои стреля остро по диагонал в наказателното поле, но шведският страж изби с крак. Франция продължи да затяга обръча, като в 32-ата минута Кунде много хитро намери Мбапе в наказателното поле, който от чиста позиция можеше да вкара, но стреля в гредата. Малко след 40-ата минута и Мбапе, и Олисе показаха една от силните си страни - остри удари от дистанция. Изстрелите бяха опасни, но не се стигна до гол.

В 45-ата минута нов удар на Олисе от дистанция принуди стража Видел Зедерстрьом да избива в корнер. От последвалия ъглов удар обаче Франция откри. След късо изпълнение на корнера топката стигна до Мбапе, който успя да си освободи пространство за стрелба и да се разпише - 1:0! До почивката Швеция организира две опасни атаки, с които опита да изравни, но не успя.

ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ

В 53-ата минута Франция удвои преднината си. Майкъл Олисе успя да изведе Брадли Баркола, който намери добра позиция за стрелба и разстреля Видел Зедерстрьом - 2:0! В 61-ата минута Майкъл Олисе отправи поредния опасен удар от дистанция към вратата на Швеция, но и този път стражът на Дарби Каунти се намеси.

Преди мача

Франция излезе безупречно от груповата фаза с три убедителни победи над Сенегал, Ирак и Норвегия. Мнозина смятат "петлите" за най-убедителния отбор в групите. Франция игра финал на Световното през 2022, а през 2018 стана световен шампион. Това е последен голям форум за Дидие Дешан, който по време на груповата фаза загуби своя баща. Килиан Мбапе пък е с четири гола до момента и ще опита да доближи лидела Лионел Меси, който е с шест.

Швеция

Швеция тръгна с убедителна победа над Тунис, но после допусна разгром срещу Нидерландия, а след това направи равенство с Япония. Шведите показват, че имат качествен състав, но срещу Франция влизат като аутсайдер. Виктор Гьокереш и Александър Исак са двете големи звезди на отбора в нападение, като именно от тях се очаква да застрашат вратата на Франция.

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Франция отбор Световно първенство по футбол 2026 Сенегал отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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