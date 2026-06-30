Всички отпаднали отбори от Мондиал 2026: Кот д'Ивоар е поредният тим, който си събра багажа (ОБНОВЕНА)

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е първото в историята, в което участват цели 48 отбора. От ФИФА взеха решение да увеличат тимовете с 16, за да могат феновете да се насладят на повече двубои, а по този начин да се увеличат и приходите. Така общият брой мачове, които ще се изиграят по време на Мондиал 2026 скочи на 104.

Мондиал 2026 вече е в разгара си. Вече се изиграха всички двубои от първата част на груповата фаза на надпреварата, а съвсем скоро ще завършат и вторите мачове в групите. След изиграването на въпросните срещи вече три тима приключиха участието си на Световното първенство.

Шестнадесет отбора са аут след груповата фаза

Първият отбор, който си събра багажа от Световното първенство е съставът на Хаити. Островитяните бяха в много тежка група с Бразилия, Мароко и Шотландия. Дюкенс Назон и компания записаха две загуби в първите си два двубоя на Мондиал 2026 и нямат никакви шансове да продължат напред.

Вторият тим, който е аут от надпреварата е Турция. Югоизточните ни съседи заминаха за Мондиала с големи амбиции, но претърпяха изненадващи загуби от Австралия и Парагвай, като по този начин се простиха с мечтата си да се класират за елиминационната фаза.

Тунис е третият отбор, който рано-рано отпадна от Световното първенство. Северноафриканците са в група с Нидерландия, Япония и Швеция, но вече натрупаха две поражения – от „самураите“ и скандинавците и загубиха всякакви шансове да се класират за следващия етап на турнира.

Четвъртият отпаднал отбор е този на Йордания. Тимът дебютира на Световно първенство, но напусна надпреварата рано-рано, след като допусна загуби от Аржентина, Австрия и Алжир. Така Йордания остана на последно място в група „J“ без спечелена точка и с отрицателна голова разлика.

Панама също отпадна от битката за място на елиминациите. Тимът допусна две загуби в първите си два мача – срещу Гана и Хърватия и е на последно място в своята група „L“ с 0 точки. На панамците им остава един последен двубой срещу Англия, но дори и да спечелят нямат шанс да продължат напред.

Катар е шестият отбор, който се сбогува с Мондиал 2026. Тимът стартира участието си с равенство срещу Швейцария, но след това допусна две загуби – от Канада и Босна и Херцеговина. Така катарците останаха на последно място в група „В“.

Чехия също се сбогува с Мондиал 2026. Европейският тим се представи много под очакванията и спечели само една точка в група "А" - равенство 1:1 с Южна Африка. В другите два двубоя момчетата на Мирослав Кубек допуснаха загуби от Южна Корея и Мексико и така останаха на последно място в класирането.

Кюрасао също отпадна от Модниал 2026. Тимът напуска надпреварата с едва една спечелена точка – от равенството 1:1 с Еквадор. В останалите си два двубоя островитяните допуснаха загуби от Германия (1:7) и Кот д'Ивоар (0:2).

От група „Н“ пък отпадат два отбора. Това са двукратният световен шампион Уругвай и Саудитска Арабия. Двата тима са с актив от 2 точки и нямат никакъв шанс да се класират за елиминационната фаза на Мондиала.

Ирак се превърна в единадесетият отбор, който напуска Световното първенство. Тимът записа три загуби и няма нито една спечелена точка. Иракчаните отстъпиха с 1:4 пред Норвегия, 0:3 пред Франция и 0:5 пред Сенегал.

Южна Корея също отпадна от Световното първенство по футбол. Азиатците записаха една победа и две загуби в група „А“ и стискаха палци да успеят да стигнат до елиминациите като един от най-добрите трети отбори, но това така и не се случи и трябваше да се сбогуват с Мондиала.

Шотландия е още един от отборите, които очакваха да продължат напред като най-добър трети. Островитяните имаха три точки в актива си, но това се оказа недостатъчно, за да им гарантира място на 1/16-финалите на Световното.

Националният отбор на Иран се превърна в поредния тим, който напуска Мондиал 2026. Момчетата на Амир Галеноеи направиха три равенства в група „G“ и бяха на косъм от класиране на 1/16-финалите, но след хикса между Алжир и Австрия трябваше да си съберат багажа.

Нова Зеландия напуска Световното първенство като последен в група „G“. Островитяните приключиха участието си в на Мондиала със само една точка, след като направиха равенство 2:2 с отбора на Иран.

Узбекистан е последният отбор, който на този етап отпадна от Световното първенство. Тимът записа три загуби в груповата фаза – от Колумбия, Португалия и Демократична република Конго и така се прости с най-големия международен футболен форум.

Пет тима вече отпаднаха на 1/16-финалите

Отборите на Южна Африка и Япония са първите отпаднали от фазата на 1/16-финалите. Африканците загубиха от Канада по драматичен начин с гол в добавеното време на мача. По-малко от 24 часа по-късно "самураите" започнаха вихрено, повеждайки на Бразилия, но допуснаха обрат с 1:2. В следващия мач от програмата четирикратният шампион Германия бе сломен от Парагвай след дузпи.

Отборът на Нидерландия, който бе сочен за скрит фаворит за титлата, е последният, който отпадна. "Лалетата" докосваха 1/8-финалите, но гол в добавеното време прати двубоя в продължения, а след това и дузпи. Джъстин Клуйверт, Юриен Тимбер и Крисенсио Съмървил не успяха да се разпишат от бялата точка.

Кот д'Ивоар се превърна в петия отбор, който отпада от Световното първенство по футбол на 1/16-финалите на надпреварата. "Слоновете" си събраха багажа, след като отстъпиха пред Норвегия с 1:2. Африканците бяха на минути от това да вкарат мача в продължения, но гол на Ерлинг Холанд сложи край на мечтата им.

Кои тимове отпаднаха от Световното?

Група А – Чехия, Южна Корея

Група В – Катар

Група С – Хаити, Шотландия

Група D – Турция

Група Е – Кюрасао

Група F – Тунис

Група G – Иран, Нова Зеландия

Група Н – Уругвай, Саудитска Арабия

Група I – Ирак

Група J – Йордания

Група К – Узбекистан

Група L – Панама

1/16-финали - Южна Африка, Япония, Германия, Нидерландия, Кот д'Ивоар

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