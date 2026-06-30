Радар за икономика: Най-важните новини на 30 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 30 юни 2026 г.

Нова цена на газа от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо м. юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро/MWh по-ниска от юлските фючърси на международните борси, посочват от КЕВР.

Нова цена на газа от 1 юли

Радев обяви "качествен скок" в икономиката и инфраструктурата: Какъв е планът на правителството?

За качествен скок в развитието на инфраструктурата и модерна икономика заговори министър-председателят Румен Радев по време на откриването на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите. Премиерът заговори за три важни стъпки, като създаване на архитектура за консолидация на всички инвестиционни политики, намаляване на адмиинстративната тежест и качествено нова правна и институционална рамка за публично-частни партньорства.

Радев обяви "качествен скок" в икономиката и инфраструктурата: Какъв е планът на правителството?

Първенец по цени в ЕС: В България строителство на нови жилищни сгради е поскъпнало най-много за последните 10 години

България е първа в ЕС по ръст на цените за строителство на нови жилищни сгради за периода 2015-2025 година. Средната стойност за Съюза е 48,2%, а България води класацията с цели 166,1%.

Първенец по цени в ЕС: В България строителство на нови жилищни сгради е поскъпнало най-много за последните 10 години

Цената на петрола: Два обрата в посоката заради Ормуз, САЩ и Иран

Снимка: iStock

Цените на петрола отбелязаха леко понижение в началото на азиатската търговия във вторник, 30 юни, докато инвеститорите "претеглят" две неща - надеждите за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран и продължаващите опасения от прекъсвания в доставките след новите военни сблъсъци между двете страни. Цените на петрола затвориха с повишение в понеделник (29 юни), след като се възстановиха от резкото разпродаване от миналата седмица, въпреки че както сортът „Брент“, така и американският WTI остават с над 9% под последните си върхове. Те отстъпиха до нивата, наблюдавани преди ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Цената на петрола: Два обрата в посоката заради Ормуз, САЩ и Иран

Еврото рязко мина през психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото на 29 юни преодоля психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и се качи над това равнище, след като през изминалата седмица падна до нива, наблюдавани последно преди повече от година - през май 2025 г. Днес обаче последва нова рязка промяна и при отварянето на пазарите единната европейска валута пак слезе под тази граница. Припомняме, че еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г., но от около седмица гравитира около новата си граница.

Еврото рязко мина през психологическа граница спрямо долара