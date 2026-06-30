Прогноза за времето - 1 юли 2026 г. (сряда)

През нощта над голяма част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъждове и бури в планините

Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, по високите била и върхове силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Повече слънце по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.

Източник: НИМХ