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Най-големият банкер в Русия: Въпрос номер едно е кога ще спре войната

30 юни 2026, 18:21 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-големият банкер в Русия: Въпрос номер едно е кога ще спре войната

Главният изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф заяви, че бързото прекратяване на военните действия е основната грижа за руснаците днес. Той направи това изявление на годишното общо събрание (ГОС) на Сбербанк, предаде РБК.

"Това, което ни тревожи, мисля, е едно и също нещо. Не мисля, че има дори един човек в страната, който да се тревожи за нещо друго освен за бързо прекратяване на военните операции. Това е очевидно", каза Греф.

Предвид изказването, в социалните мрежи се завъртяха кадри от срещата на Греф с руския диктатор Владимир Путин отпреди 3 години, на която Путин го убеждаваше колко добре се справя руският финансов сектор въпреки западните санкции. Путин даже директно казваше, че секторът вече се е справил. Тогава директорът на Сбербанк доста многозначително беше хванал ръцете си в здрава хватка. А сега колите в Русия почват да се развалят, след като много шофьори са принудени да сипват нискокачествен бензин, понеже няма друг - дори и гориво с по-ниско качество е кът - ОЩЕ: Банкерът на Путин му се оплака: Много скромен ни е растежът

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Освен това, по време на годишното събрание на Сбербанк сега, Греф очерта начин за избягване на тревожността и стреса. Той подчерта важността на това да се наслаждаваме на настоящето и отбеляза, че аналитичните хора обикновено се опитват да прогнозират, за да разработят стратегия, но това рискува да развиеш тревожност, стрес, да се лишиш от сън, да изпаднеш депресия и подобни проблеми.

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Източник: РБК

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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