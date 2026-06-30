Най-големият банкер в Русия: Въпрос номер едно е кога ще спре войната

Главният изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф заяви, че бързото прекратяване на военните действия е основната грижа за руснаците днес. Той направи това изявление на годишното общо събрание (ГОС) на Сбербанк, предаде РБК.
"Това, което ни тревожи, мисля, е едно и също нещо. Не мисля, че има дори един човек в страната, който да се тревожи за нещо друго освен за бързо прекратяване на военните операции. Това е очевидно", каза Греф.
Предвид изказването, в социалните мрежи се завъртяха кадри от срещата на Греф с руския диктатор Владимир Путин отпреди 3 години, на която Путин го убеждаваше колко добре се справя руският финансов сектор въпреки западните санкции. Путин даже директно казваше, че секторът вече се е справил. Тогава директорът на Сбербанк доста многозначително беше хванал ръцете си в здрава хватка. А сега колите в Русия почват да се развалят, след като много шофьори са принудени да сипват нискокачествен бензин, понеже няма друг - дори и гориво с по-ниско качество е кът - ОЩЕ: Банкерът на Путин му се оплака: Много скромен ни е растежът
Putin met with German Gref, head of Russia's largest bank, and told him that despite sanctions financial sector is doing well.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 7, 2023
Gref's hands seem to be very tightly clasped. What do you think is going through his head at the moment? pic.twitter.com/mn1tZ0mILl
❗️Cars in Russia are breaking down due to poor-quality gasoline, with drivers reporting a surge in Check Engine warnings— NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2026
The issue is linked to low-grade Euro-3 fuel, which is appearing at more and more gas stations across the country.
Owners of Chinese cars are especially at… pic.twitter.com/eioXEz4vhn
Освен това, по време на годишното събрание на Сбербанк сега, Греф очерта начин за избягване на тревожността и стреса. Той подчерта важността на това да се наслаждаваме на настоящето и отбеляза, че аналитичните хора обикновено се опитват да прогнозират, за да разработят стратегия, но това рискува да развиеш тревожност, стрес, да се лишиш от сън, да изпаднеш депресия и подобни проблеми.
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Източник: РБК