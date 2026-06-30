Бензиностанция без бензин: Първи руски регион въвежда продажба на гориво по регистрационен номер на автомобила

Орловска област в Русия е първата, която обсъжда въвеждането на нова система за продажба на бензин, при която датите за зареждане за жителите ще се определят от регистрационните номера на колите им. Ето какво обяви губернаторът Андрей Кличков в предаване на живо по ВКонтакте: "В събота ще могат да зареждат жителите на Орел с регистрационни номера, започващи с 0 и 1, в неделя - тези с регистрационни номера, започващи с 2 и 3 и така нататък. Ще продаваме до 50 литра".

Той уточни, че този подход може да бъде приложен на 57 бензиностанции на "Роснефт" и "Газпром". Колите с регистрационни номера от други региони на Русия ще могат да зареждат само на три бензиностанции в Орел. "Моят приоритет са жителите на Орловска област, а не транзитно преминаващите", каза губернаторът, цитиран от The Moscow Times. Той добави, че това ще намали опашките и ще осигури на шофьорите гориво за седмица и половина до две. Кличков добави, че решение за мярката ще се вземе в сряда, 1 юли.

Припомняме, че ограниченията за продажба на горива в Орловска област бяха въведени на 24 юни - до 30 литра на градските бензиностанции и не повече от 50 литра по магистралите. Пълни или частични ограничения за гориво са официално въведени в 40 региона на Русия, докато в 80 други региона се съобщава за някои прекъсвания.

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В същото време централните руски власти не признават, че има недостиг. Вицепремиерът Александър Новак заяви, че Русия разполага с "достатъчно" гориво и търсенето му било скочило с 20-30% само заради паническото презапасяване на населението.

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