Русия след Путин. Остава ли заплахата?

Надеждите, че политиката на Русия ще се промени драстично след падането на Владимир Путин, са напразни. Коренът на злото не се крие само в диктатора. Това предупреждение беше отправено от ръководителя на шведското военно разузнаване Томас Нилсон, предаде Bloomberg. „Русия е избрала своя път и няма връщане назад. Намираме се в състояние на дълбока, структурна и дългосрочна стратегическа конфронтация – не можем просто да си пожелаем да я изоставим“, подчерта ръководителят на шведското разузнаване.

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Сериозни проблеми

Томас Нилсон отбеляза също, че руската икономика е изправена пред много сериозни проблеми. Обкръжението на Путин обаче прави всичко възможно, за да скрие истината от населението. Всъщност руснаците не са наясно с истинския мащаб на кризата, в която изпадат поради войната срещу Украйна.

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Снимка: kremlin.ru

Въпреки че ситуацията в страната агресор бързо се влошава, все още няма признаци за крах на режима на Путин. Една от причините е, че Кремъл успя да унищожи мощна политическа опозиция навреме. „Няма кой да канализира общественото недоволство в политическа алтернатива“, отбеляза Томас Нилсон.

Населението

Има обаче и друг основен проблем. Факт е, че самото руско население не е нетърпеливо за промяна. Мнозина хора в Русия не само споделят имперските амбиции на Путин, но и ще ги подкрепят дори след неговия крах.

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