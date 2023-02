ВИДЕО: Това ли е най-лошият хеттрик в историята на футбола?

Африканското нападателно дуо ще се опита да спаси Саутхамптън от изпадане в Чемпиъншип. Трансферите изглеждат впечатляващи с оглед на платените над 40 млн. евро за тях. Похарчената сума може би е оправдана, имайки предвид, че нигерийският нападател Онуачу идва с репутацията на голмайстор №1 на белгийското първенство с 16 попадения от началото на сезона.

Official, confirmed. Southampton have signed Paul Ounachu and Kamaldeen Sulemana on permanent moves. ⚪️🔴 #SaintsFC



Both deals are signed and approved. #DeadlineDay pic.twitter.com/p5Fywt556g