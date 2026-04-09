Вратата остава отворена: Луис Суарес призна при какво условие ще облече отново екипа на Уругвай

Нападателят на Интер Маями Луис Суарес не изключва възможността отново да облече екипа на националния отбор на Уругвай това лято за Световното първенство. В интервю за Diario Ovación 39-годишният футболист подчертава, че макар да се е оттеглил от представителния тим през 2024 г., не би отказал повиквателна, ако отборът има нужда от него.

Угасващата страст и възможното завръщане на Мондиала

"Очевидно националният отбор винаги е цел. Започваш да си мислиш за решението, върти се в ума ти, а с наближаването на Световното първенство, ако се нуждаят от теб... какво ще направиш? Никога няма да откажа на страната си, никога няма да им кажа "не", заявява Суарес, цитиран от ESPN.

Бившият нападател на Ливърпул, Барселона и Атлетико Мадрид приключи кариерата си в националния тим през септември 2024 г. като най-резултатния играч в историята на Уругвай – с 69 гола в 143 мача за 17 години.

Той подчертава, че решението му да се оттегли е било продиктувано от желанието да даде път на по-млади футболисти и от усещането, че вече не е толкова полезен. Въпреки това, ако бъде повикан, е готов да се върне, стига да продължава да играе активно.

Суарес признава също, че след оттеглянето си е усетил спад в мотивацията си към спорта: "Желанието и страстта към футбола се поддържат от головете и мечтите, а за всекиго е мечта да бъде част от националния отбор. Взех решението да се откажа поради редица причини, но откакто го направих, страстта ми към футбола започна да угасва."

На Световното първенство през 2026 г. Уругвай стартира срещу Кабо Верде на 15 юни, като в групата са още Испания и Саудитска Арабия.

