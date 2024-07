Забравената звезда, която озари сцената на Копа Америка 2024

Тазгодишното издание на Копа Америка върна светлините на прожекторите към една забравена звезда на футболната сцена. Капитанът на Колумбия Хамес Родригес, който си спечели овациите на цял свят преди 10 години на Мондиал 2014, напомни за присъствието си с отлични изяви досега в турнира. 32-годишният полузащитник показа, че не е загубил и "капка от магията си" и заяви, че е решен да изведе отбора си до втори трофей в състезанието.

Родригес впечатли при победата на "Лос Кафетерос" с 5:0 над Панама, с което тима се класира на полуфиналите. Изключителната му визия и пасовете, които се оказаха неуловими за съперниковите защитници, доведоха до 5 асистенции за колумбиеца - изравнен рекорд с Лионел Меси ( от 2021 г.) за най-много асистенции в едно издание на турнира.

⚽ 1 goal

🎁 5 assists

🌟 4/4 MOTM



James Rodriguez is balling out at Copa América 2024 💫 pic.twitter.com/1Uim2WWFg5