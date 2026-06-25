Защо Лео Меси носи Аржентина на гърба си?

"Не мога да намеря логично обяснение защо Меси продължава да носи този отбор на гърба си". Това заяви Джем Юмеров в най-новия епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той сподели, че не е очаквал Аржентина да играе така, както го правеше преди 4 години. А Бойко Димитров добави, че според него големите отбори продължават да бъдат "подпирани" от съдиите.

"Просто Меси си го може"

"Изобщо не оаквах, ако трявба да бъда чествен. Мислех, че са пенсионери, но ние все едно си гледаме отбора от 2022 г. Те горе-долу са и същите футболисти и съм приятно очарован. Просто Меси си го може. Аз не мога да намеря логично обяснение защо Меси продължава да носи този отбор на гърба си. Има някаква уникална химия между футболистите, които ествествено приемат Лео за свой лидер. И това, имам чувството, че след 4 години може пак да е същото", започна Джем.

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"Винаги се фаворизират големите отбори"

"И предния път, като коментирахме Аржентина - Алжир, аз тогава ви казах, че за мен това е 100% червен картон за Меси за нарушението срещу алжиреца. И с Англия - пак спорно положение. Тъй че винаги се фаворизират големите отбори, това е ясно. Големите футболисти - тези, които носят приходите. Дали са Меси и Роналдо, дали са цели отбори, като Аржентина, като Португалия, като Англия, като Германия. Винаги има едно побутване. И по-скромните отбори, по-малките отбори са наясно с това", добави Бойко. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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