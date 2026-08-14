ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 14.08.2026

Последният работен ден от седмицата е изпълнен с редица любопитни спортни събития, които ще предложат на феновете много емоции. Привърженциите на българския футбол ще могат да гледат на живо мачовете от Първа и Втора лига – ЦСКА 1948 – Черно море и Фратрия – Берое. Също така има двубои от Втора Бундеслига, Чемпиъншип и Сегунда дивисион. Продължават и Европейските първенства по плуване и лека атлетика, както и Мастърса в Синсинати.

Какво може да гледате по телевизията днес:

09:30 Плуване, Европейско първенство, БНТ 3

12:30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам, Евроспорт 1/БНТ 3

14:00 Голф, Европейски тур, МАХ Спорт 2

14:30 Снукър: Чайна оупън, четвъртфинал, Евроспорт 1

14:35 Колоездене: Арктик рейс, втори етап, мъже, Евроспорт 2

16:30 Колоездене: Обиколка на Чехия, втори етап, мъже, Евроспорт 2

17:00 Художествена гимнастика: Световно първенство, БНТ 3

18:00 Тенис: АТР 1000 Синсинати, МАХ Спорт 1

18:00 Колоездене: Арктик рейс, втори етап, мъже, Евроспорт 2

18:45 Футбол: Фратрия – Берое, Втора лига, Диема спорт

19:30 Футбол: Холщайн – Санкт Паули, Втора Бундеслига, Диема спорт 3

19:30 Футбол: Айнтрахт Брауншвайг – Бохум, Втора Бундеслига, Нова спорт

19:30 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

21:00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, втори ден, Евроспорт 2

21:15 Футбол: ЦСКА 1948 – Черно море, Първа лига, Диема спорт

21:30 Футбол: Реал Сосиедад Б – Кастейон, Сегунда дивисион, МАХ Спорт 4

21:30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам, Евроспорт 1/БНТ 3

21:45 Футбол: Сент Етиен – Клермон, Лига 1, Нова спорт

22:00 Футбол: Уулвърхемптън – Блекбърн, Чемпиъншип, Диема спорт 2