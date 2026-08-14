Един от най-важните в кариерата на спасителя на ЦСКА Сенси: "Половината град ми се обади"

ЦСКА преживя една от най-лудите си европейски вечери през послендите години, като си осигури участие в основната фаза на европейски клубен турнир. "Червените" загубиха реванша срещу Макаби Тел Авив с 1:3, но се класираха за плейофите за влизане в Лига Европа, където ще срещнат ОФИ Крит. Дори и да загубят, те си гарантираха място в Лигата на Конференциите. Стефано Сенси беше човекът, който вкара така важното попадение за ЦСКА, а след мача неговият първи треньор даде своето мнение.

"Имам чувството, че половината град ми се обади"

Давиде Таки е първият треньор на Сетафно Сенси. Той присъстваше на Националния стадион Васил Левски, където се игра реванша между ЦСКА и Макаби Тел Авив. Той говори пред колегите от "Gong" и разкри неговата гледна точка за гола на италианеца. Ето какво разказа Таки: "Още след гола на Стефано започнаха да ми звънят хора от нашия град. След мача получих още обаждания и съобщения, имам чувството, че половината град ми се обади. Атмосферата на стадиона беше наистина страхотна, до момента не съм имал такова фантастично преживяване".

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"Изпитахме това заедно"

Самият Сенси също беше емоционален след края на срещата. Той се обърна към феновете на ЦСКА с публикация в социалните мрежи: "Беше труден мач и знаехме това. Изпитахме това заедно като истински отбор и в крайна сметка постигнахме резултат, който е важен за всички! Ще продължим да работим усилено. Специални благодарности на нашите фенове за подкрепата и любовта, които показват към този отбор".

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