Скръбна вест: Почина легенда на Локомотив София, част от големите европейски походи

Един от най-добрите футболисти на Локомотив София в края на 70-те и началото на 80-те години на 20-и век - халфът Нако Дойчев, е починал тази сутрин на 66-годишна възраст, съобщиха "червено-черните" на официалната си страница. Дойчев прекара инсулт в началото на месец юли тази година и не успя да се възстанови добре, а днес си е отишъл от този свят.

Почина големия Нако Дойчев

В мъжкия тим играе девет сезона, участва в епичните мачове в турнира за Купата на УЕФА през 1979-а година, като бележи гол при гостуването на Динамо Киев. Също така носи екипа на Локомотив Горна Оряховица, където също е смятан за легенда на клуба. Кариерата му минава през Пирин Гоце Делчев, Сливнишки герой и отбори в Кипър. "С прискърбие ви съобщаваме, че тази сутрин, на 66-годишна възраст, е починал големият Нако Дойчев. Футболният виртуоз Нако Дойчев е роден на 9 юни 1960 г. Юноша е на Локомотив София.

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Нако Дойчев участва в големите европейски походи

Играл е за родния си клуб от 1979 до 1987 г. Има 273 мача и 35 гола в "А" група. С Локомотив е носител на Купата на Съветската армия през 1982 г. Има осем мача и едно попадение в евротурнирите, но именно с него отстраняваме тогавашното страшилище Динамо Киев! Ръководството на "Локомотив" изразява своите искрени съболезнования на семейството и близките на Нако Дойчев, както и на цялата "червено-черна" общност! Почивай в мир, бате Нако!", написаха от Локомотив София.

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