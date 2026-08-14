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Сеск Фабрегас набеляза трансферен провал от Челси за Шампионска лига

14 август 2026, 19:47 часа 768 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сеск Фабрегас набеляза трансферен провал от Челси за Шампионска лига

Италианският футболен клуб Комо разглежда потенциална сделка за привличането на нападателя на Челси Лиъм Делап под наем за предстоящата кампания, съобщава "Скай Спортс". 23-годишният англичанин имаше труден първи сезон на "Стамфорд Бридж" след пристигането си за 30 милиона паунда през миналото лято от Ипсуич Таун. Той отбеляза едва две попадения в 41 участия във всички турнири през първата си година с лондонския тим.

Комо е във възход

Челси оценява централния нападател, който е юноша на Манчестър Сити, на 50 милиона паунда, а от договора му остават пет години. Комо, чийто старши треньор е бившият полузащитник на "сините" от Лондон - Сеск Фабрегас, ще участва за пръв път в Шампионската лига през идния сезон, след като през миналия завърши на четвърто място в италианската Серия А. Комо е в постоянен възход, след като си спечели промоция от Серия Б през сезон 2023/24. През първата си година обратно в елита Секс Фабрегас и възпитаниците му завършиха на 10-о място, а през този сезон те бяха четвърти.

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Лиъм Делап

Комо се подготвя за Шампионска лига

От Комо подкрепят доста сериозно своя старши треньор Сеск Фабрегас. За да се подготви достатъчно добре за Шампионска лига, клубът привлече доста класни футболисти. Направи трансферът на Алваро Мората перманентен, взе Тревор Чалоба от Челси за 30 милиона евро, привлече под наем десния бек на Борусия Дортмунд Ян Куто и още няколко входящи трансфера. В същото време Комо не продава големите си звезди и запазва класата в отбора си.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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