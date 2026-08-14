Шампионът Арсенал протяга ръка към изхвърлен от Ливърпул

Арсенал стана шампион на Англия за пръв път от 2004 г. насам, което донесе много радост на феновете си. Но фактът, че това е едва вторият трофей на Микел Артета откакто е старши треньор на лондончани показва, че съставът съвсем не е завършен. Арсенал вече се подсили в атака и полузащита, но има и празнини в защитната линия, които трябва да бъдат запълнени. За целта, споед "Скай Спортс", "артилеристите" искат да привлекат Джарел Куанса.

Арсенал се нуждае от централен защитник

Един от най-важните футболисти на Арсенал, не само в защитен план, а изобщо за отбора Уилиам Салиба, се контузи на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където се състезаваше за Франция. Натуралният му заместник в състава на "топчиите" Кристиан Москера не убеди с представянето си през миналия сезон, а останалите варианти за Микел Артета или са контузени, или са още по-неубедителни с играта си. Затова от Арсенал са се насочили към бившия централен защитник на Ливърпул Джарел Куанса. В момента той играе в немската Бундеслига за Байер Леверкузен.

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Джарел Куанса спечели Висшата лига с Ливърпул

Джарел Куанса е юноша на Ливърпул, като изигра 58 мача за първия отбор от 2023 г. и спечели Висшата лига и два пъти Купата на лигата с "червените". През лятото на 2025 г. англичанинът беше продаден на Байер Леверкузен срещу 35 милиона евро. Ливърпул имаше възможност да си го върне за 70 милиона евро, но клаузата, която позволяваше това, вече изтече. "Аспирините" не са определили конкретна цена, за която биха се разделили с Куанса. През миналия сезон той записа 44 мача във всички турнири, като вкара 5 гола.

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