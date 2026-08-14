Никой не го иска: Милан е принуден да свали цената на звездата си отново

Португалецът Рафаел Леао не е убедил новият старши треньор на Милан Рубен Аморим да го задържи на 100 процента. Цената, която "росонерите" искат за нападателя, е намаляла още повече, потенциално под 50 милиона евро, твърди "Sky Sport Italia". Към настоящия момент Леао все още няма никакви конкретни предложения от Висшата лига или Ла Лига, каквото бе неговото желание за следваща дестинация.

Рафаел Леао може да бъде продаден

При оставащи малко повече от две седмици от летния трансферен прозорец, все още не е ясно къде ще играе футболистът през предстоящия сезон. Наставникът на Милан е съставил списък с играчи, които според него трябва да бъдат продадени през лятото. В него попадат Кристофър Нкунку, Фикайо Томори, Юсуф Фофана и Давид Одогу. Рафаел Леао, Сантяго Хименес и Первис Еступинан също биха могли да бъдат трансферирани, ако постъпят подходящи оферти. Аморим би се радвал да задържи Леао, но също така не би се противопоставил на продажбата му при подходящи условия.

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Милан сваля чувствително цената на Леао

Първоначално "росонерите" искаха около 60 милиона евро за правата на Рафаел Леао, но напоследък източниците цитират по-ниска сума, като Милан може дори да започне да обмисля оферти от около 40-45 милиона евро. Това е значително намаление спрямо клаузата за освобождаване на Леао, която възлиза на 175 милиона евро. По-рано през трансферния прозорец "росонерите" отказаха офертата на турския Фенербахче, защото не задоволяваше финансовите им изисквания.

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