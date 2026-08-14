Скръбна вест! Почина легенда на Астън Вила и двукратен носител на КЕШ

Вратарят на Астън Вила Дживми Римър, който стана шампион на Англия с тима през 1981-ва, е починал на 78-годишна възраст, предаде ДПА. Стажът бе една от големите фигури в историята на тима и бе титляр за бирмингамци във финала на Купата на европейските шампиони срещу Байерн Мюнхен, който островитяните спечелиха с 1:0. Той обаче трябваше за напусне само след девет минути игра заради контузия на врата.
Това бе втори финал, в който той участва, след като през 1968-ма е резерва за Манчестър Юнайтед при успеха срещу Бенфика на „Уембли“. Джими Римър има и един мач за националния тим на Англия.
Джими Римър си отиде от този свят на 78-годишна възраст
Aston Villa is deeply saddened to learn of the passing of European Cup winner Jimmy Rimmer, who has died at the age of 78.— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 14, 2026
The thoughts of everyone at the club are with Jimmy's family and friends at this extremely difficult time.
„Астън Вила съобщава с дълбоко прискърбие за кончината на европейския шампион Джими Римър, който почина на 78. Мислите на всички в клуба са със семейството и приятелите на Джими в това невероятно трудно време. Римър бе един от най-добрите вратари на поколението си и един от хората с най-малко късмет, тъй като въпреки че два пъти е ставал европейски клубен шампион, не е бил на терена за отборите си в края на мачовете", се казва в съобщение на Астън Вила.
Поклон пред паметта му!