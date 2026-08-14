Скръбна вест! Почина легенда на Астън Вила и двукратен носител на КЕШ

Вратарят на Астън Вила Дживми Римър, който стана шампион на Англия с тима през 1981-ва, е починал на 78-годишна възраст, предаде ДПА. Стажът бе една от големите фигури в историята на тима и бе титляр за бирмингамци във финала на Купата на европейските шампиони срещу Байерн Мюнхен, който островитяните спечелиха с 1:0. Той обаче трябваше за напусне само след девет минути игра заради контузия на врата.

Това бе втори финал, в който той участва, след като през 1968-ма е резерва за Манчестър Юнайтед при успеха срещу Бенфика на „Уембли“. Джими Римър има и един мач за националния тим на Англия.

Джими Римър си отиде от този свят на 78-годишна възраст

Aston Villa is deeply saddened to learn of the passing of European Cup winner Jimmy Rimmer, who has died at the age of 78.



The thoughts of everyone at the club are with Jimmy's family and friends at this extremely difficult time. — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 14, 2026

„Астън Вила съобщава с дълбоко прискърбие за кончината на европейския шампион Джими Римър, който почина на 78. Мислите на всички в клуба са със семейството и приятелите на Джими в това невероятно трудно време. Римър бе един от най-добрите вратари на поколението си и един от хората с най-малко късмет, тъй като въпреки че два пъти е ставал европейски клубен шампион, не е бил на терена за отборите си в края на мачовете", се казва в съобщение на Астън Вила.

Поклон пред паметта му!