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Официално: Джеф Безос стана собственик на акции на Ливърпул

14 август 2026, 21:00 часа 175 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално: Джеф Безос стана собственик на акции на Ливърпул

Консорциум, включващ основателя на Амазон Джеф Безос, е постигнал окончателно споразумение за закупуване на миноритарен дял в английския Ливърпул, съобщиха собствениците на клуба от Висшата лига Fenway Sports Group, цитирани от агенция "Ройтерс". Запознат с темата източник, разкри, че делът е около една трета. FSG, която купи Ливърпул през 2010 година, ще запази мажоритарния дял и оперативния контрол над клуба.

Джев Безос е водещ инвеститор във фонда, който ръководи консорциума

Консорциумът, наречен 1892 Holdings, се ръководи от бившия председател на Куинс Парк Рейнджърс Амит Батия и включва също Mittal Family Trusts, EE Capital и фонда K5 Sports, където Безос е водещ инвеститор. "Докато обмисляхме тази възможност, стана ясно, че Амит и консорциумът споделят нашата дългосрочна философия и признателност за това, което прави Ливърпул специален", заяви президентът на FSG Майк Гордън в изявление и добави: "Техният опит и перспектива ще допълнят вече съществуващата силна основа и очакваме с нетърпение да работим заедно".

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Ливърпул

Безос не би трябвало да има място в борда на Ливърпул

Батия ще стане новият вицепрезидент на клуба и ще се присъедини към разширения борд заедно с Илейн Саверин от EE Capital и Брайън Баум от K5 Sports, а за Безос не се очаква да заеме място в борда. "Да бъдеш приветстван като партньор в клуб от такъв ранг е огромна привилегия. Правим тази инвестиция, защото дълбоко вярваме в Ливърпул и неговото ръководство и очакваме с нетърпение да подкрепим продължаващия успех на клуба през следващите години", коментира Амит Батия.

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Ливърпул Висша лига Джеф Безос
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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