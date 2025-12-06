6 причини, поради които стайните растения пожълтяват. Как да се справите през зимата?

Пожълтяването на стайните растения е често срещан проблем. Всеки домашен градинар се е сблъсквал с него, дори и тези с опит. Някои видове са доста чувствителни и една-единствена грешка може да доведе до промяна на цвета им. Има 6 основни причини, поради които това се случва. Проверете дали правите една от тях.

Защо листата на стайните растения пожълтяват

Пожълтялите листа на растенията не винаги показват сериозни проблеми. Просто проверявайте редовно разсада си и действайте рано. Най-важното е да установите причината за промяната на цвета. Също така обърнете внимание дали пожълтяването започва в основата или се появява повече по краищата. Тази информация ще ви помогне бързо да откриете проблема.

1. Неправилно поливане

Tова обикновено включва прекомерно поливане - кореново гниене, което пречи на листата да абсорбират хранителни вещества. След това пожълтяването започва от основата и се разпространява нагоре.

В тази ситуация проверете почвата. Ако е много влажно, въпреки че е минало известно време от поливането, това е знак, че растението е било преполqто. Оставете горните 5 см почва да изсъхнат и се уверете, че саксията има дренажни отвори. Можете също да използвате влагомер. Ако корените гният, трябва да пресадите цялото растение, като първо премахнете всички меки и умиращи части.

2. Недостиг на хранителни вещества

Проблемът обикновено започва с пожълтяване на старите листа в основата на растението. Това показва недостиг на азот. Ако обаче листните жилки останат зелени, а пространствата между тях пожълтяват, имате работа с недостиг на желязо.

След това трябва да започнете да торите, но внимателно. Използвайте балансирана смес на всеки няколко седмици и в подходящи дози. Внимавайте да не изгорите корените. Добра идея е също така да пресадите растението в нова почва на всеки няколко години.

3. Липса на светлина

Може да изглежда, че липсата на светлина е незначителна, но всъщност може да наруши цялостното развитие на растението. Хлорофилът започва да се разгражда, което кара листата да губят зеления си цвят и да пожълтяват. Винаги трябва да регулирате количеството светлина според нуждите на конкретния вид. Например, фикусите и сукулентите няма да се справят добре на прозорец, обърнат на север.

Най-лесното решение е да преместите саксията на друго място. Избягвайте обаче излагането ѝ на пряка светлина – за предпочитане е разсеяна светлина. Можете също да използвате специални лампи, които имитират слънчева светлина. Не забравяйте редовно да завъртате растението, за да осигурите равномерно осветяване.

4. Колебания в температурата и влажността

Повечето стайни растения не харесват течение и изключително високи или ниски температури. Ако това се превърне в проблем, листата ще започнат да пожълтяват отстрани и да увисват.

Ниската влажност, от друга страна, е особено вредна за тропическите видове. Най-добре е растенията да се държат при температура 16–21°C, далеч от течение и радиатори. Поставете саксиите в чинийки, пълни с вода, за да увеличите влажността.

5. Вредители

Това е една от най-очевидните причини за пожълтяване на листата. Паякообразните акари, листните въшки и трипсите се хранят със сока на растението. Докато го засмукват, листата бавно започват да пожълтяват. Много често вредителите оставят след себе си тънки мрежи или лепкави вещества. В този случай избършете листата с влажна кърпа и нанесете специален спрей против вредители. Винаги следвайте инструкциите на производителя. Лепкавите капани също работят добре.

6. Адаптиране на нови растения

След като донесете ново растение у дома, то ще се нуждае от известно време, за да се аклиматизира към новите условия. Транспортирането, новото място и различните светлинни условия могат да причинят стрес. В този случай трябва да му дадете няколко седмици, за да се аклиматизира. Отстранете пожълтелите листа и коригирайте грижите си. След това растението би трябвало да се възстанови.

Какво да правите, когато листата пожълтяват?

Първо, трябва да диагностицирате проблема с вашето растение. Проверете състоянието на почвата в саксията. Това ще ви помогне да регулирате честотата на поливане. По-късно регулирайте количеството светлина, особено ако саксията е на тъмно място.

Понякога ще е необходимо торене. Най-добре е да подхранвате растението, докато расте, но не и след като е приключило с цъфтежа. Струва си също така да смените почвата му. Трябва да следите околните условия. Теченията и радиаторите винаги са лошо място за отглеждане на растения. Добро решение е да поставите видове със сходни изисквания един до друг.