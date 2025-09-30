Чести грешки в есенното градинарство, които биха могли да съсипят пролетния ви двор

Един от най-натоварените градинарски сезони е тук: есента. Това е време, когато ние, градинарите, засаждаме пролетни луковици, вземаме резници от твърда дървесина и подготвяме двора си за настъпващите сурови зимни условия. Докато се занимаваме с всичко необходимо, има няколко често срещани грешки в есенното градинарство, които трябва да се избягват.

Може да ви се струва, че е прекалено бързо да отмятате всичко от контролния си списък за градинарство през есента, но е важно да отделите време, за да се уверите, че задачите са изпълнени правилно и без грешки. Грешките в есенното градинарство могат да попречат на това как ще изглежда градината ви през пролетта. Повредена морава, луковици, които не цъфтят, и болни растения са само част от последствията от често срещаните грешки през този сезон.

Добрата новина обаче е, че е лесно да избегнете тези грешки, след като сте наясно с тях. Тук очертавам някои от най-често срещаните грешки, които трябва да се избягват в есенната градина , с наблюдения от експерти по градинарство.

Още: Най-добрите растения за сенчест балкон

Избягването на тези грешки в есенното градинарство ще гарантира, че пролетната ви градина ще бъде цветна, изобилна и здрава. Това също така ще ви помогне да презимувате градината си, готова за най-студения сезон.

Спрете поливането твърде рано

Лесно е да се предположи, че трябва да спрете поливането, когато настъпи есента, тъй като по-ниските температури водят до по-бавен растеж на растенията. Но като цяло трябва да продължите да поливате растенията до първите слани, просто не забравяйте да коригирате честотата на поливане.

Това е особено вярно, когато става въпрос за грижа за тревата през есента и за това кога да спрете да поливате тревата през есента.

Още: Как да отглеждаме фуксии в саксии

„По-ниските температури означават, че по-малко вода се губи от остриетата поради изпарение или транспирация, така че тревата ви не се нуждае от толкова много вода, колкото през лятото“, обяснява Дон Шуинар , експерт от Irrigreen.

„Жизненоважно е да продължите да поливате моравата си през есента, защото тя се нуждае от това време, за да се възстанови и ремонтира след парещите летни жеги и да преживее предстоящия зимен сезон“, добавя той.

Не подготвяте спринклерната си система за зимата

След като поливането приключи през есента и наближи слана, не забравяйте да защитите пръскачката си, като я подготвите за зимата.

Още: Растения за мулчиране през октомври, за да ги предпазите през зимата

„Неподготовката за зимата на спринклерна система, устройство за обратен поток или кран може да доведе до скъпи ремонти през пролетта“, казва Крис Ригби от Rain Bird.

„Повечето системи не са проектирани да имат положителен дренаж, така че системата се нуждае от помощ, за да остане здрава. Цената за подмяна на обратен поток или ремонт на наводнено мазе поради замръзнала или спукана тръба може да струва хиляди долари“, предупреждава той.

3 растения, които трябва да наторите СЕГА за силен растеж догодина

За да подготвите спринклерна система за зимата , трябва да следвате няколко основни стъпки. Това включва спиране на водоснабдяването, източване на системата (и продухване на спринклерната система ) и изолиране на надземните компоненти

Непремахване на болни и повредени растения

Още: Сезонна тайна за изобилна реколта от черници през есента

Есента е оптимално време за разпространение на вредители и болести по растенията, особено на тези, които благоприятстват по-влажните условия, като брашнеста мана, показана по-горе. Следователно оставянето на повредени и болни растения в двора по това време на годината е грешка в есенното градинарство.

Гъбичните спори процъфтяват в топлите дни и хладните нощи на есенния сезон и се разпространяват бързо сред растенията, които растат близо едно до друго.

Не само това, но оставянето на болни и повредени растения в земята може всъщност да доведе до презимуване на вредители и болести. Когато настъпи пролетта, вашите насаждения могат да бъдат унищожени от тези проблеми.