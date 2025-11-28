Лудогорец има уникален шанс да стигне плейофите в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец има всички шансове да стигне плейофите за влизане в елиминационната фаза на Лига Европа. Късно снощи "орлите" победиха испанския Селта Виго с 3:2 като домакин в среща от 5-ия кръг на основната фаза на турнира. Това бе втора победа за разградчани в надпреварата през този сезон, а до края остават още три мача, в които "зелените" имат реални шансове да се преборят за място в топ 24.

Къде е Лудогорец в класирането в Лига Европа

След победата над Селта тимът на Лудогорец зае 25-то място от 36 отбора в класирането в основната фаза на Лига Европа, като има актив от 6 точки, колкото има и 24-тият Базел. Остават още 3 кръга от надпреварата, в които Лудогорец домакинства на ПАОК, гостува на Рейнджърс и домакинства на Ница. И макар вторите два отбора да звучат като много сериозни имена, то трябва да се отбележи, че Рейнджърс и Ница се намират в криза и са сред най-слабите отбори в Лига Европа този сезон.

Какво предстои за Лудогорец до края на основната фаза на Лига Европа

Първият мач на Лудогорец е срещу ПАОК, който е 17-ти с 8 точки. Гръцкият тим завърши наравно в последния си мач, в който Кирил Десподов влезе като резерва. Въпреки това, за ПАОК ще бъде трудно да надвие Лудогорец като гост в Разград. Трябва да се припомни, че Левски победи гръцкия гранд преди известно време. Що се отнася до Рейнджърс и Ница, тези два тима имат спечелени съответно 1 точка и 0 точки в 5-те си срещи в Лига Европа и са на дъното на таблицата.

Ето и кога са останалите европейски мачове на Лудогорец:

11.12.2025: Лудогорец - ПАОК

22.01.2026: Рейнджърс - Лудогорец

29.01.2026: Лудогорец - Ница

