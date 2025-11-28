Любопитно:

Учени: Славата може да окаже влияние върху продължителността на живот

28 ноември 2025, 09:39 часа
Ново проучване установи, че славата може да съкрати живота на музиканта толкова, колкото и спорадичното тютюнопушене. Изводите са направени чрез сравняване на данни за известни и по-малко известни певци, предаде Би Би Си. Изследователи от университета във Витен, Германия, са изследвали данните на 648 певци, половината от които са считани за известни, а другата половина - за по-малко известни. Според изследването, публикувано в изданието Journal of Epidemiology & Community Health, славата може да съкрати живота с до 4,6 години.

Снимка: iStock

Звездите са избрани от топ 2000 изпълнители на всички времена, списък, базиран на класацията на портала Acclaimed Music. Петте най-разпознаваеми имена в сайта са "Бийтълс", Боб Дилън и "Ролинг Стоунс", Дейвид Бауи и Брус Спрингстийн.

Учените са съпоставили всеки известен певец с по-малко известен, като сравненията са направени въз основа на характеристики като пол, националност и музикален жанр. Установено е, че известните певци достигат средно до около 75-годишна възраст, докато по-малко известните - живеят средно до 79-годишна възраст.

„Повишеният риск от смъртност, свързан със славата, е сравним в тези случаи с други добре познати здравни рискове като например пушенето от време на време“, посочват авторите, цитирани от Би Би Си.

Снимка: iStock

От друга страна, учените посочват, че соловите изпълнители са по-застрашени от здравословна гледна точка в сравнение с певците, които биха могли да се обърнат към членове на групата си за „емоционална и практическа подкрепа“. Липсата на личен живот, интензивният обществен контрол и изискването към качеството на представянето им вероятно също са фактори, които влияят на продължителността на живота на певците, макар това да не е категорично потвърдено, отбелязват изследователите.

Те обръщат внимание, че при проучването са използвали данните на извадка от артисти, която е небалансирана по пол - 83,5 процента от музикантите, които са включили, са мъже срещу едва 16,5 процента жени.

Снимка: iStock

В поп културата е прочут т.нар. „Клуб 27“, съставен от рок звезди, починали на 27-годишна възраст. Сред тях са Ейми Уайнхаус, Джими Хендрикс, Джанис Джоплин, Джим Морисън, Кърт Кобейн и Брайън Джоунс. През последните години феновете и близките им бяха съкрушени от смъртта на млади популярни изпълнители като рапърът Мак Милър (26 г.), диджей Авичи (28 г.) и Лиъм Пейн от групата „Уан Дайрекшън“ (31 г.), припомнят от Би Би Си, цитирани от БТА.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
слава знаменитости музика продължителност на живота
