Цената на петрола е само в една посока за четвърти пореден месец

28 ноември 2025, 10:01 часа 260 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия, тъй като продължаващите мирни преговори между Русия и Украйна поддържат високо геополитическото напрежение, предаде Ройтерс. Инвеститорите следят и предстоящата среща на ОПЕК+ в неделя, която може да даде насоки за бъдещи промени в производствените квоти. Цената на петрола обаче, е на път да отчете четвърти пореден месечен спад – най-дългата подобна серия от 2023 г. – заради очаквания за по-високо глобално предлагане.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, и които са с доставка през декември нараснаха с 24 цента или 0,38 на сто до 63,58 долара за барел. По-активният февруарски контракт се повиши с 23 цента до 63,10 долара.

Търговията с американския лек суров петрол обаче беше прекъсната след системен срив при оператора на борси CME Group и цената му остана на ниво от 59,08 долара за барел – ръст от 43 цента, или 0,73 на сто. Вчера търговия нямаше заради отбелязването на Деня на благодарността в САЩ.

Сигналите за възможно сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна по-рано тази седмица понижиха котировките рязко, но те възстановиха част от загубите през последните три сесии, след като преговорите отново се проточиха. За седмицата Брент и американският сорт вървят към повишение от над 1 на сто.

Президент на Русия Владимир Путин заяви вчера че обсъжданите между САЩ и Украйна проектни предложения могат да послужат като основа за бъдещо споразумение, но ако това не стане, Русия ще продължи военните действия. Той добави, че специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф – планира да посети Москва в началото на следващата седмица.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украински и американски делегации ще се срещнат тази седмица, за да уточнят формула за мир и гаранции за сигурност, обсъдени по време на разговорите в Женева.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
