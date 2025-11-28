Направиха задръстване: Хора на “Величие“ блокираха с коли бул. “Дондуков“ (СНИМКИ)

Автомобили с регистрационни табели от Варна, Плевен и Благоевград блокираха тази сутрин столичния бул. "Дондуков". Те са спрени в близост до служебния вход за депутатските автомобили на Народното събрание. На място има екипи на полицията и паяк на Центъра за градска мобилност (ЦГМ), който се опитва да премахне колите от пътното платно.

Предполага се, че колите са паркирани по булеварда от симпатизанти на партия "Величие", но към момента няма официална информация от МВР.

Пред централния вход на Народното събрание пък привърженици на партия "Величие" са се събрали на протест. Мъж на мегафон скандира "Оставка" и призовава хората да излязат на площада и да изразят недоволството си.

Трафикът в т.нар. "триъгълник на властта" е натоварен и възпрепятстван.

"В момента автомобили с извънсофийска регистрация спират из центъра, правят се на развалени и блокират движението. От ЦГМ изпращат паяци", написа в профила си във Facebook кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

"На бул. "Цар Освободител" и улиците "Дондуков" и "Раковски" е проведена нерегламентирана акция за спиране на автомобили на пътното платно. Инициативата не е съгласувана с отговорните институции. На място са екипи на Столичната полиция и Центъра за градска мобилност, които премахват неправомерно паркираните автомобили и съставят актове по съответния ред", съобщиха от Столична община.