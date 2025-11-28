Варненци взеха нещата в свои ръце: Сами си разчертаха паркоместа

Варненци решиха собственоръчно да намерят изход от проблема с недостига на паркоместа в новата зелена зона. В квартал "Чайка" местни с подръчни материали сами разчертаха паркоместа, които са им се сторили подходящи за паркиране.
Властите останаха изненадани от този ход и го определиха като "своеволие".
Самосиндикално решение на проблема
Стела Костадинова, жител на квартала, също е изненадана. "Тази сутрин видях маркировката и реших, че някой от живущите е решил да го направи. Изглежда малко комично", заяви тя.
Други местни обаче считат, че ходът с разчертаването на паркоместа е логичен резултат от гнева на шофьорите.
При 72 апартамента в блока на Николай Борисов официално са разчертани само 20 паркоместа.
Той заяви, че служители на общината миналата година са дошли и са разчертали зони за паркиране само от едната страна на паркинга. На въпрос защо не разчертаят и другата, служителите отговорили, че ще го направят на следващия ден и се прехвърлили на нов участък. След това обаче вероятно забравили и паркингът си останал немаркиран.
Сега обаче някой е поправил тази грешка.
Източник: БГНЕС
"Глобяват по 50 лв. Почти всяка вечер минават, даже и паяк. А досега 25 години ние си паркирахме тук и нямаше проблеми", коментира още Борисов пред БНТ.
Общината възмутена
От варненската община определиха постъпката на неизвестния майстор на маркировката като своеволие.
"Не мога да разбера кой и как го е направил. Това е своеволие", заяви Добромир Арнаудов, директор на ОП "Общински паркинги и синя зона".
"Защото си мисля - ако утре се случи инцидент на тази улица, кой ще е отговорен? Паркоместата са разчертани от проектанти, 1 година е правен техническият проект", допълни още той.