Варненци взеха нещата в свои ръце: Сами си разчертаха паркоместа

Варненци решиха собственоръчно да намерят изход от проблема с недостига на паркоместа в новата зелена зона. В квартал "Чайка" местни с подръчни материали сами разчертаха паркоместа, които са им се сторили подходящи за паркиране.

Властите останаха изненадани от този ход и го определиха като "своеволие".

Самосиндикално решение на проблема

Стела Костадинова, жител на квартала, също е изненадана. "Тази сутрин видях маркировката и реших, че някой от живущите е решил да го направи. Изглежда малко комично", заяви тя.

Други местни обаче считат, че ходът с разчертаването на паркоместа е логичен резултат от гнева на шофьорите.

При 72 апартамента в блока на Николай Борисов официално са разчертани само 20 паркоместа.

Той заяви, че служители на общината миналата година са дошли и са разчертали зони за паркиране само от едната страна на паркинга. На въпрос защо не разчертаят и другата, служителите отговорили, че ще го направят на следващия ден и се прехвърлили на нов участък. След това обаче вероятно забравили и паркингът си останал немаркиран.

Сега обаче някой е поправил тази грешка.

Източник: БГНЕС

"Глобяват по 50 лв. Почти всяка вечер минават, даже и паяк. А досега 25 години ние си паркирахме тук и нямаше проблеми", коментира още Борисов пред БНТ.

Общината възмутена

От варненската община определиха постъпката на неизвестния майстор на маркировката като своеволие.

"Не мога да разбера кой и как го е направил. Това е своеволие", заяви Добромир Арнаудов, директор на ОП "Общински паркинги и синя зона".

"Защото си мисля - ако утре се случи инцидент на тази улица, кой ще е отговорен? Паркоместата са разчертани от проектанти, 1 година е правен техническият проект", допълни още той.