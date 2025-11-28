В Испания признаха превъзходството на Лудогорец и скъсаха Селта от критики

Водещите медии в Испания признаха превъзходството на Лудогорец при победата над испанския Селта Виго с 3:2 като домакин в мач от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Разградчани поведоха с 3:0 след около час игра и тотално превъзхождаха на терена. В заключителните 20 минути обаче Селта упражни натиск след няколко смени, а тимът на Пер-Матиас Хьогмо инкасира две попадения. Въпреки това победата бе съхранена и Лудогорец запазва добри шансове за класиране за плейофите.

В Испания отбелязват, че Лудогорец е заслужил успеха, докато Селта е направил твърде много промени за мача, които са дали отражение на играта на отбора. Испанците влязоха с 10 промени в състава си спрямо последния шампионатен двубой. И точно това пише изданието AS: "Селта пристигна в Разград с твърде много промени в състава си – твърде много дори и за Хиралдес. Истината е, че отборът от Виго плати скъпо срещу отбор, който имаше по-ясен план за игра."

В същото време MARCA написа: "Само вярата не бе достатъчна – тежка загуба на Селта, който бе надигран от отбор, който стоеше по-добре на терена". А анализът на Diario Sport е следният: "Десет смени от мача в първенството и нестабилно начало характеризираха представянето на отбора на Клаудио Хиралдес. „Небесносините“ не можаха да намерят нито ритъма, нито правилната позиция, за да затруднят Лудогорец, който от самото начало разбра, че има пространство за бягане, за разделяне на защитата и за атака през центъра. Пропускът на Лудогорец беше спасителен пояс, който отборът на Виго не си беше заслужил."

