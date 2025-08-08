Как да берете магданоз, за да удвоите реколтата

Независимо дали ще вземете щипка магданоз за гарнитура или ще съхранявате букет във фризера си, знанието как правилно да приберете тази билка ще ви гарантира вкусен вкус.

За щастие, това издръжливо растение може да расте добре почти навсякъде. Преди да започнете обаче, има два често срещани вида, които трябва да знаете: къдрав и плосколист. „Къдравият магданоз има накъдрени, яркозелени листа“, казва Мери Джейн Дюфорд, майстор градинар и дизайнер на пермакултура в Home for the Harvest . „Има сравнително мек вкус в сравнение с плосколистния и често се използва като гарнитура.“

Да знаете кога и как да берете тези сортове е ключово за получаване на най-вкусната реколта ; този процес може да варира в зависимост от климата, възрастта на растението и начина, по който го съхранявате.

Кога да се прибира реколтата

Времето е всичко. Събирането на магданоза в точния момент ще осигури най-добрия вкус.

Какво да търсите

Можете да берете магданоз през целия сезон, след като узрее, казва Ема Форд, мениджър ресурси за екипа на Общинските градини в Пенсилванското градинарско дружество . Той ще има поне 10 листни стъбла с височина между 20 и 30 см.

Най-вкусен магданоз се появява рано в живота си. „След първия вегетационен период листата на магданоза са склонни да стават по-горчиви и жилави“, казва Дюфорд. „Ще получите най-сладкия магданоз от младо растение.“

Време на деня

„Както при повечето билки, трябва да берете реколтата сутрин, след като росата се е вдигнала, но преди слънцето да напече растението и да изпари етеричните масла в листата“, казва Марсия Лаутанен-Рейли, собственик на Backyard Patch Herbs .

Сара Акович, доцент по програмата за устойчиво земеделие в Общинския колеж на окръг Лорейн , отбелязва, че магданозът може да увехне на слънце, когато денят се затопли.

Време на годината

„Магданозът е двугодишно растение, което означава, че завършва жизнения си цикъл, като произвежда цветове и семена през втората си година“, казва Форд. Тя предлага да се засажда нов магданоз всяка година.

След първия вегетационен период листата на магданоза често стават по-горчиви и жилави. „Градинарите обикновено отглеждат магданоз като едногодишно растение, защото най-вкусната реколта идва от растенията през първата година“, отбелязва Дюфорд.

Не се притеснявайте да прибирате реколтата в студено време. „Магданозът е впечатляващо студоустойчив“, казва Дюфорд. „Може да понесе леки слани.“

Как да се събира реколтата

Първо, съберете инструментите си: Можете да използвате ножици за рязане, ножици или кухненски нож за белене. Просто се уверете, че всичко, което използвате, е чисто и дезинфекцирано!

1. Започнете с външните стъбла. „Берете реколтата отвън навътре“, препоръчва Дюфорд. „Вземете растението близо до основата и намерете най-големите, най-външни стъбла на магданоза. Берете първо тези външни.“ Този метод позволява на по-младите вътрешни издънки да продължат да се развиват.

2. Използвайте правилния инструмент. „Използвайте чисти, остри кухненски ножици или ножици за подрязване“, казва Дюфорд. „Те могат да направят чист разрез, за да намалят щетите.“ Избягвайте да дърпате стъблата с ръце, тъй като това може да повреди короната или корените на растението.

3. Отрежете ниско и чисто. Отрежете всяко стъбло в основата му. „Ако оставите късо стъбло... то няма да развие нови листа“, казва Кристи Вилхелми, собственик на Gardenerd. „Растението трябва да използва енергия, за да убие това стъбло, и може да отнеме повече време, за да пораснат нови стъбла.“

4. Потърсете основата на розетката. „Отрежете листа близо до стъблото в долната част на розетката от листа“, казва Лора Матер, директор на програмата за естествена грижа за двора в Tilth Alliance . „Плосколистният италиански магданоз е много по-голям и ще го берете по същия начин, но е по-лесно да видите къде да режете, къде стъблото се съединява с основата.“

5. Оставете достатъчно. Матър препоръчва да се отрежат само най-големите, долни листа, а останалите да се оставят, за да се подпомогне по-нататъшният растеж. Дюфорд се съгласява: „Никога не берете повече от една трета от листата на растението наведнъж. Ако имате нужда от голямо количество магданоз, планирайте да го съберете от няколко растения.“

6. Събирайте редовно. „За щастие, магданозът е много енергична билка“, казва Форд. „Много редовното бране обикновено насърчава устойчив и здравословен растеж.“