Как да засадите и отглеждате лайка

Има две подобни растения, които са известни с общото наименование лайка. Римската лайка ( Chamaemelum nobile ) е нискорастящо, ароматно многогодишно растение, което образува бели цветове, подобни на маргаритки, от началото на лятото до есента. Немската лайка ( Matricaria recutita ) е по-висок, едногодишен вариант на лайката, достигащ до 60 см височина. Има бели цветове, но с ефектни жълти центрове. И двете растения се съчетават добре с билки в традиционна билкова градина или опитайте да ги отглеждате заедно с многогодишни растения в смесен бордюр.

Къде да засадите лайка

Най-добро е място с пълно слънце . Почвата трябва да е добре дренирана с леко киселинно до неутрално pH.

Още: Само така е правилно да събирате лайка

Нискорастящата римска лайка е ароматно многогодишно почвопокривно растение. Засадете я в алпинеум , където тя ще омекоти острите ръбове и бавно ще се разпространи, за да покрие големи ивици почва. Отглеждайте лайка покрай каменна пътека, защото тя ще се промъкне между камъните, ще покрие почвата и ще предотврати плевелите. Може дори да се използва като ароматен заместител на трева за тревни площи. Тя обаче понася минимален пешеходен трафик, така че я засадете на места, които са предимно видими.

Едногодишната немска лайка е добро растение-компаньон за всички членове на семейство зелеви, както и за билки от семейство мента, които включват също розмарин, лавандула, градински чай, розмарин, мащерка, риган и босилек.

Как и кога да засадите лайка

За саксийни растения от разсадник, изкопайте дупка с диаметър около два пъти по-голям от диаметъра на саксията и приблизително същата дълбочина. Поставете растението в дупката и я запълнете с оригинална почва до върха на кореновата топка. Внимателно уплътнете почвата и полейте добре. Дръжте така, докато растението се утвърди.

Още: Какво се случва с тялото ви, след като изпиете една чаша чай от лайка

Разстояние между римската лайка е 20 см, а между немската - 30 см.

Съвети за грижа за лайка

Лайката е лесно за отглеждане растение, което изисква малко грижи.

Светлина

Още: Събиране на лайка: Кога е точният момент и какво да правите после

Растението вирее най-добре на пълно слънце, но толерира и лека сянка.

Почва и вода

Лайката вирее най-добре в добре дренирана, песъчлива почва. Идеалното pH е в диапазона от 5,6 до 7,5.

След като се установи, лайката е сравнително устойчива на суша, но се справя по-добре, ако се полива по време на сухи периоди.

Още: Лайка у дома - от саксията до чая

Температура и влажност

Както немската, така и римската лайка предпочитат хладен летен климат. Римската лайка е зимоустойчива дори при минусови температури. Растенията могат да понасят известна топлина, но не изключително горещо време и не екстремна влажност.

Тор

Лайката обикновено не изисква тор; може да расте дори в бедна почва. Прекомерното торене може да има обратен ефект и да доведе до издължени растения с малко цветове.

Още: Кой чай се смята, че успокоява най-бързо стомаха?

Подрязване

Когато лайката стане вретеновидна или дългокрака и цветовете са редки, подрежете растението до около 10 до 12 сантиметра, което ще насърчи нов, по-компактен и храстовиден растеж и повече цветове.

Засаждане и пресаждане на лайка

Всички сортове лайка са подходящи за контейнерни растения. Изберете саксия с големи дренажни отвори и я напълнете с добре дренирана почвена смес. Не забравяйте, че контейнерните растения изискват по-често поливане и торене от растенията в ландшафта.

Като едногодишно растение, немската лайка се изхвърля в края на сезона, но римската лайка трябва да се пресажда на всеки няколко години в по-голяма саксия, когато е надраснала контейнера си. Въпреки че римската лайка е зимоустойчива в студен климат, контейнерите излагат корените на растението на студ, което може да го повреди или убие. Оставете контейнера на открито целогодишно, но подгответе саксията за зимата, като я потопите в земята или като я поставите във втора, по-голяма саксия, за да създадете силоз за засаждане.