Как да размножавате паяково растение

Паякообразните растения могат да се размножават с помощта на бебетата, които се образуват на дълги стъбла от майчиното растение.

Бебетата паякообразни растения могат да започнат да развиват корените си във вода, преди да бъдат засадени в саксийна почва.

Поддържането на равномерно влажна почва е от решаващо значение за новите разсади, докато корените им се развият напълно.

Атрактивно и лесно за отглеждане, растението паяк е отлично стайно растение. Толерира условия на слаба светлина и благодарение на дебелите си корени, които съхраняват влага, можете да го поливате приблизително на всеки две седмици или когато почвата започне да изсъхва. Растенията паяци се справят особено добре в ъгъла на банята ви, където получават малко допълнителна влажност. Когато растението ви е щастливо и здраво, най-добрата му характеристика вероятно ще се прояви - дълги, тънки стъбла, стърчащи от центъра му, всяко с по едно растение в края. Лесно е да се научите как да размножавате стайните си растения , така че можете да увеличите колекцията си безплатно.

Защо Паяковото растение пожълтява? Възможни причини

Намерете корените

Ако погледнете внимателно малките растения паякообразни, висящи от майчиното ви растение, ще видите малки, кафеникави изпъкналости от долната страна на грозда от листа. Това са зачатъците на корените и с малко помощ те ще се развият в пълноценни коренови системи.

Започнете нови растения във вода

Има два начина да откъснете краищата на растенията; можете внимателно да ги издърпате или да използвате ножица, за да ги отрежете близо до мястото, където се прикрепят към стъблото на майчиното растение. Поставете новите бебешки растения в чаша с вода за няколко дни (около пет би трябвало да са достатъчни), за да помогнете на корените да пораснат малко, и след това ги засадете в саксийна почва.

Поставете растенията в контейнери

За засаждане напълнете саксия с диаметър 10 см (или по-малка) със смес за саксии. Направете малка дупка в центъра с пръст. Натиснете едно от растенията в дупката и внимателно притиснете почвата около него, така че растението да е здраво закрепено на мястото си, но листата да са над почвата. Ако искате да пропуснете стъпката с чашата вода, можете просто да отстраните растенията от майчиното растение и да ги поставите в отделни саксии с влажна смес за саксии.

Поддържайте растенията хидратирани

Без значение кой метод изберете, поддържайте почвата равномерно влажна, докато корените се развият напълно. Ще разберете, че това се е случило, ако растението ви се държи здраво в почвата, когато леко дръпнете листата. Скоро вашите нови малки паякообразни растения ще започнат да произвеждат свои собствени бебета.

Често задавани въпроси

Трябва ли да отрежа всички бебета от моето растение паяк?

Можете да отрежете всички „бебета“ наведнъж, независимо дали планирате да ги размножавате или не. Ако е второто и имате нужда само от определено количество от тях, е полезно да ги премахнете всички, независимо от това. По този начин „родителското“ растение може да си почине и да запази енергията си, за да продължи да расте правилно.

По-добре ли е да се размножават растенията паяк във вода или в почва?

И двата начина са приемливи и ако се направят правилно, определено ще се размножат. Ако размножавате растенията паякообразни във вода, коренът може да расте по-бързо, около 10 дни. Ако го направите в почва, ще отнеме повече време, но корените ще бъдат много по-силни и добре развити.

Защо моето растение паяк няма бебета?

Ако вашите растения паякообразни нямат „бебета“ или паячета, това означава, че растението ви не е узряло достатъчно. Има обаче и други причини - недостатъчното поливане е един от най-честите виновници. Растенията паякообразни не обичат суха среда и трябва да се поливат обилно, за да се развият напълно в „родител“.